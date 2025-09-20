Інтерфакс-Україна
14:41 20.09.2025

Начальник Генштабу обговорив із представниками Групи сприяння безпеці України критичні потреби ЗСУ

Представники Генерального штабу Збройних сил України обговорили у Києві із делегацією Групи сприяння безпеці України (SAG-U) на чолі із заступником командувача генерал-майором Кевіном Дойлом (Kevin Doyle) критичні потреби ЗСУ в озброєнні, техніці та боєприпасах для успішного ведення осінньо-зимової кампанії.

“Під час зустрічі начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов поінформував партнерів про актуальну ситуацію на лінії бойового зіткнення, а також про критичні потреби нашої армії в озброєнні, техніці та боєприпасах для успішного ведення осінньо-зимової кампанії з відбиття повномасштабного вторгнення Росії. Ішлося зокрема про зміст чергових пакетів військової допомоги в рамках програми “Пріоритетних потреб України” (PURL)”, - йдеться у повідомленні Генштабу на сторінці у Facebook.

Гнатов висловив упевненість в ефективності подальшого військового співробітництва відповідно до національних інтересів України та Сполучених Штатів, задля безпеки всього євроатлантичного простору.

Начальник Генштабу подякував генерал-майору Кевіну Дойлу за його особисті зусилля з підтримки України в її боротьбі.

