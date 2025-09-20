Масована ракетно-дронова атака ворога зафіксована у трьох районах Київської області

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Комбіновані удари ворога ракетами та БпЛА зафіксовано у трьох районах області, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у Телеграм станом на 07:12 суботи.

"На ранок наслідки ворожої атаки фіксуємо у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. В Бориспільському районі пошкоджено біля 10 гаражних приміщень. В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС. У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано", - написав Калашник у телеграм-каналі.