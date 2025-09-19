Єврокомісія запропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати РФ репарацій

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить про намір запропонувати надання Україні за допомогою готівкових залишків від знерухомлених російських активів позики на відновлення після завершення війни, які будуть повернені Києвом тільки після того, як Росія виплатить всі репарації.

Відповідну заяву вона виголосила у п’ятницю у відеоформаті у частині, яка стосується знерухомлених російських активів.

“Ми повинні чітко усвідомлювати, що це війна Росії, і винуватець має за неї розплатитися. За допомогою готівкових залишків, пов’язаних з цими російськими активами, ми можемо надати Україні позику на репарації. Самі активи не будуть чіпані, а ризики доведеться нести колективно. Україна поверне кредит лише після того, як Росія сплатить репарації. Ми незабаром запропонуємо свою пропозицію”, - сказала вона.

Фон дер Ляєн також повідомила, що запропонований 19-й пакет санкцій для РФ ЄС узгоджує з партнерами по G7. “Це відбувається під керівництвом канадського головування. А щоб підтримати Україну в її боротьбі за свободу, ми також працюємо з коаліцією охочих”, - додала президента ЄК.