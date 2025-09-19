Інтерфакс-Україна
Події
15:28 19.09.2025

Єврокомісія запропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати РФ репарацій

1 хв читати
Єврокомісія запропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати РФ репарацій

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить про намір запропонувати надання Україні за допомогою готівкових залишків від знерухомлених російських активів позики на відновлення після завершення війни, які будуть повернені Києвом тільки після того, як Росія виплатить всі репарації.

Відповідну заяву вона виголосила у п’ятницю у відеоформаті у частині, яка стосується знерухомлених російських активів.

“Ми повинні чітко усвідомлювати, що це війна Росії, і винуватець має за неї розплатитися. За допомогою готівкових залишків, пов’язаних з цими російськими активами, ми можемо надати Україні позику на репарації. Самі активи не будуть чіпані, а ризики доведеться нести колективно. Україна поверне кредит лише після того, як Росія сплатить репарації. Ми незабаром запропонуємо свою пропозицію”, - сказала вона.

Фон дер Ляєн також повідомила, що запропонований 19-й пакет санкцій для РФ ЄС узгоджує з партнерами по G7. “Це відбувається під керівництвом канадського головування. А щоб підтримати Україну в її боротьбі за свободу, ми також працюємо з коаліцією охочих”, - додала президента ЄК.

Теги: #україна #позика #репарації #єс #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 19.09.2025
Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій для РФ

Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій для РФ

14:28 19.09.2025
Росіяни спотворили висловлювання Умєрова про нібито відмову України від переговорів з РФ та поширюють фейк – ЦПД

Росіяни спотворили висловлювання Умєрова про нібито відмову України від переговорів з РФ та поширюють фейк – ЦПД

12:21 19.09.2025
Між Україною і Великою Британією запущено діалог стратегічного партнерства щодо інформаційної безпеки - Мінкультури

Між Україною і Великою Британією запущено діалог стратегічного партнерства щодо інформаційної безпеки - Мінкультури

09:12 19.09.2025
Качка: розвиток інституту заступників голів ОВА по євроінтеграції є інвестицією у спроможність регіонів

Качка: розвиток інституту заступників голів ОВА по євроінтеграції є інвестицією у спроможність регіонів

00:08 19.09.2025
Трамп: Тиск Європи на Китай міг би вплинути на війну в Україні

Трамп: Тиск Європи на Китай міг би вплинути на війну в Україні

23:23 18.09.2025
Трамп: Врегулювання війни Росія-Україна для мене найскладніше, відносини Путіна і Зеленського жахливі

Трамп: Врегулювання війни Росія-Україна для мене найскладніше, відносини Путіна і Зеленського жахливі

22:19 18.09.2025
У Латвії на пляжі було виявлено уламок російського дрона "Гербер"

У Латвії на пляжі було виявлено уламок російського дрона "Гербер"

18:12 18.09.2025
Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів від участі у ЧС з веслувального слалому

Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів від участі у ЧС з веслувального слалому

16:35 18.09.2025
Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

16:32 18.09.2025
Мир має бути прийнятним для української держави та потребує сили - міністр оборони Польщі

Мир має бути прийнятним для української держави та потребує сили - міністр оборони Польщі

ВАЖЛИВЕ

Каллас про 19-й пакет санкцій для РФ: Ми посилюємо тиск на РФ, доки вона не погодиться на справжній мир

Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій для РФ

Судді не змогли обрати нового голову Конституційного суду

Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ

Верховна Рада взяла до подальшої роботи проєкт держбюджету-2026

ОСТАННЄ

У Ковелі військові ТЦК застосували сльозогінний газ через опір працівників підприємства

Сума наданої Литвою допомоги Україні вже перевищує EUR1,7 млрд - Сибіга

Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову – ЗМІ

Каллас про 19-й пакет санкцій для РФ: Ми посилюємо тиск на РФ, доки вона не погодиться на справжній мир

Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

ЦПД: Карта начебто "поділу України" - це інформаційна провокація РФ, її мета – підрив довіри до союзників

У Києві відновлено роботу турнікетів у швидкісному трамваї та фунікулері

Україна приєдналася до Валлеттського протоколу щодо модернізації міжнародної співпраці у розслідуванні злочинів

Колишньому топпосадовцю ДФС повідомлено про підозру у збитках держбюджету в 108 млн грн

Судді не змогли обрати нового голову Конституційного суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА