Інтерфакс-Україна
Події
12:44 19.09.2025

Президент Євроради оголосив про неформальну зустріч у Копенгагені 1 жовтня та окреслив основні питання обговорень – безпека та допомога Україні

3 хв читати
Президент Євроради оголосив про неформальну зустріч у Копенгагені 1 жовтня та окреслив основні питання обговорень – безпека та допомога Україні
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Неформальна зустріч глав держав та урядів країн-членів Європейської Ради, присвячена зміцненню європейської оборонної готовності та посиленню підтримки України, відбудеться у Копенгагені 1 жовтня.

Відповідне запрошення на зустріч президента Європейської Ради Антоніу Кошта розміщено на сайті ЄС у п'ятницю, яке також містить окреслення основних напрямків обговорень та дискусій.

"Я хочу запросити вас на нашу неформальну зустріч глав держав та урядів 1 жовтня. З цієї нагоди нас у Копенгагені прийматиме прем'єр-міністр Фредеріксен. Ми зосередимося на двох аспектах: зміцненні спільної європейської оборонної готовності та посиленні нашої підтримки України", - йдеться у запрошенні Кошти, який додав, що "нещодавні порушення Росією повітряного простору в Польщі та Румунії є суворим нагадуванням про те, що ми повинні прискорити та поглибити наші зусилля".

"На попередніх зустрічах ми погодилися, що Європа повинна робити більше – і ми повинні робити більше разом – у сфері оборони. Напрямок руху зрозумілий: ми будуємо Європу, здатну ефективно, автономно та разом реагувати на сьогоднішні та завтрашні загрози. Амбіція, яку ми перед собою поставили, – рішуче нарощувати спільну оборонну готовність Європи до 2030 року – втілює це зобов'язання", - написав він.

За його словами, Європа повинна інвестувати ефективніше та раціональніше, зокрема за допомогою спільних інструментів, таких як SAFE. Йдеться про зміцнення європейської оборонної промисловості, стимулювання інновацій, підвищення конкурентоспроможності та створення робочих місць. "Так само нам потрібно враховувати уроки війни в Україні, зокрема шляхом зміцнення співпраці з українською оборонною промисловістю, спираючись на унікальний досвід України", - наголосив Кошта.

"У Копенгагені я пропоную зосередитися на конкретних кроках у сфері обороноздатності з метою формування спільного розуміння того, що очікується від ЄС та держав-членів для досягнення нашої цілі щодо обороноздатності до 2030 року. Поточна робота Комісії та Високого представника над Дорожньою картою допоможе нашим спільним зусиллям. Ми повинні надати рекомендації з огляду на цю роботу", - додав він.

Кошта запропонував структурувати дискусію навколо таких тем:

1. Як досягти швидших результатів: спираючись на наші попередні рішення, як ми можемо пришвидшити розвиток спільного потенціалу? Це включає найкраще можливе використання моделі провідної країни для пріоритетних проектів у рамках узгодженої загальної стратегії, просування у спрощенні, а також у сфері сумісності та стандартизації, і надання європейській промисловості необхідної передбачуваності;

2. Підтримка східного флангу Європи: як можна використовувати інструменти та програми для підтримки держав-членів на східному фланзі, які стикаються зі зростаючими загрозами?

3. Управління: як можна забезпечити ефективний політичний нагляд та координацію, зокрема для відстеження прогалин у можливостях та вимірювання прогресу, зокрема за допомогою досягнення ключових етапів? Яким чином з цією метою посилити роль міністрів оборони в Раді?

"Наша безпека пов'язана з безпекою України. У Копенгагені я також хотів би обговорити, як надалі підтримувати Україну та досягти справедливого та міцного миру", - додав Кошта.

Він наголосив, що ЄС та його держави-члени були лідерами у наданні Україні критично важливої економічної, військової та політичної підтримки. "Я пропоную нам зосередитися на тому, як продовжувати нашу підтримку України надійним та передбачуваним чином", - сказав Кошта.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо значний прогрес у забезпеченні гарантій безпеки в контексті Коаліції бажаючих. Щоб допомогти Україні досягти справедливого та тривалого миру, нам слід, зокрема, розглянути питання про те, як продовжувати підтримувати українські збройні сили як головну гарантію суверенітету та безпеки країни, одночасно посилюючи тиск на Росію, зокрема шляхом посилення санкцій", - вважає голова Європейської Ради.

"Процес вступу України до ЄС також має продовжуватися. Незважаючи на війну, зусилля України щодо реформ були вражаючими. Ми повинні забезпечити, щоб цей імпульс відобразився в реальних кроках до вступу", - додав він.

"Ми повернемося до обох тем – європейської оборони та України – на засіданні Європейської Ради в Брюсселі наприкінці жовтня, де ми формалізуємо наші вказівки", - резюмував Кошта.

Теги: #зустріч #кошта #копенгаген #єврорада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 19.09.2025
Представники Міноборони і німецької компанії FFG обговорили локалізацію ремонту бронетехніки в Україні

Представники Міноборони і німецької компанії FFG обговорили локалізацію ремонту бронетехніки в Україні

20:30 18.09.2025
Свириденко та директорка Світового банку обговорили шляхи підтримки України

Свириденко та директорка Світового банку обговорили шляхи підтримки України

01:40 18.09.2025
Свириденко: цінуємо залученість ЄС до підтримки та фінансування українського оборонного виробництва

Свириденко: цінуємо залученість ЄС до підтримки та фінансування українського оборонного виробництва

18:04 17.09.2025
Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

17:48 17.09.2025
Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

15:17 17.09.2025
МЗС України: були б раді проведенню зустрічі Сибіги з китайським колегою на полях тижня високого рівня ГА ООН

МЗС України: були б раді проведенню зустрічі Сибіги з китайським колегою на полях тижня високого рівня ГА ООН

12:16 17.09.2025
Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

17:22 16.09.2025
Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

09:38 16.09.2025
Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

10:38 10.09.2025
Президент Євроради: Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх

Президент Євроради: Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх

ВАЖЛИВЕ

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

ОСТАННЄ

Концепцію реорганізації органів влади на окупованих територіях презентують у листопаді - Кулеба

МВС впроваджує інноваційний підхід, що майже вдвічі скорочує час розмінування – Клименко

Відкрито перший в Україні автономний АЗК, який заряджає електромобілі енергією сонця

Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

БФ Repower запустив пілотну програму психологічного відновлення військових медиків

На вихідних в Україні – тепла погода майже без опадів

Між Україною і Великою Британією запущено діалог стратегічного партнерства щодо інформаційної безпеки - Мінкультури

Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

Будинок уряду у Києві готують до протиаварійних і консерваційних робіт, КМДА погодила дозвільні документи

Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА