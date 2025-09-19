Президент Євроради оголосив про неформальну зустріч у Копенгагені 1 жовтня та окреслив основні питання обговорень – безпека та допомога Україні

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Неформальна зустріч глав держав та урядів країн-членів Європейської Ради, присвячена зміцненню європейської оборонної готовності та посиленню підтримки України, відбудеться у Копенгагені 1 жовтня.

Відповідне запрошення на зустріч президента Європейської Ради Антоніу Кошта розміщено на сайті ЄС у п'ятницю, яке також містить окреслення основних напрямків обговорень та дискусій.

"Я хочу запросити вас на нашу неформальну зустріч глав держав та урядів 1 жовтня. З цієї нагоди нас у Копенгагені прийматиме прем'єр-міністр Фредеріксен. Ми зосередимося на двох аспектах: зміцненні спільної європейської оборонної готовності та посиленні нашої підтримки України", - йдеться у запрошенні Кошти, який додав, що "нещодавні порушення Росією повітряного простору в Польщі та Румунії є суворим нагадуванням про те, що ми повинні прискорити та поглибити наші зусилля".

"На попередніх зустрічах ми погодилися, що Європа повинна робити більше – і ми повинні робити більше разом – у сфері оборони. Напрямок руху зрозумілий: ми будуємо Європу, здатну ефективно, автономно та разом реагувати на сьогоднішні та завтрашні загрози. Амбіція, яку ми перед собою поставили, – рішуче нарощувати спільну оборонну готовність Європи до 2030 року – втілює це зобов'язання", - написав він.

За його словами, Європа повинна інвестувати ефективніше та раціональніше, зокрема за допомогою спільних інструментів, таких як SAFE. Йдеться про зміцнення європейської оборонної промисловості, стимулювання інновацій, підвищення конкурентоспроможності та створення робочих місць. "Так само нам потрібно враховувати уроки війни в Україні, зокрема шляхом зміцнення співпраці з українською оборонною промисловістю, спираючись на унікальний досвід України", - наголосив Кошта.

"У Копенгагені я пропоную зосередитися на конкретних кроках у сфері обороноздатності з метою формування спільного розуміння того, що очікується від ЄС та держав-членів для досягнення нашої цілі щодо обороноздатності до 2030 року. Поточна робота Комісії та Високого представника над Дорожньою картою допоможе нашим спільним зусиллям. Ми повинні надати рекомендації з огляду на цю роботу", - додав він.

Кошта запропонував структурувати дискусію навколо таких тем:

1. Як досягти швидших результатів: спираючись на наші попередні рішення, як ми можемо пришвидшити розвиток спільного потенціалу? Це включає найкраще можливе використання моделі провідної країни для пріоритетних проектів у рамках узгодженої загальної стратегії, просування у спрощенні, а також у сфері сумісності та стандартизації, і надання європейській промисловості необхідної передбачуваності;

2. Підтримка східного флангу Європи: як можна використовувати інструменти та програми для підтримки держав-членів на східному фланзі, які стикаються зі зростаючими загрозами?

3. Управління: як можна забезпечити ефективний політичний нагляд та координацію, зокрема для відстеження прогалин у можливостях та вимірювання прогресу, зокрема за допомогою досягнення ключових етапів? Яким чином з цією метою посилити роль міністрів оборони в Раді?

"Наша безпека пов'язана з безпекою України. У Копенгагені я також хотів би обговорити, як надалі підтримувати Україну та досягти справедливого та міцного миру", - додав Кошта.

Він наголосив, що ЄС та його держави-члени були лідерами у наданні Україні критично важливої економічної, військової та політичної підтримки. "Я пропоную нам зосередитися на тому, як продовжувати нашу підтримку України надійним та передбачуваним чином", - сказав Кошта.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо значний прогрес у забезпеченні гарантій безпеки в контексті Коаліції бажаючих. Щоб допомогти Україні досягти справедливого та тривалого миру, нам слід, зокрема, розглянути питання про те, як продовжувати підтримувати українські збройні сили як головну гарантію суверенітету та безпеки країни, одночасно посилюючи тиск на Росію, зокрема шляхом посилення санкцій", - вважає голова Європейської Ради.

"Процес вступу України до ЄС також має продовжуватися. Незважаючи на війну, зусилля України щодо реформ були вражаючими. Ми повинні забезпечити, щоб цей імпульс відобразився в реальних кроках до вступу", - додав він.

"Ми повернемося до обох тем – європейської оборони та України – на засіданні Європейської Ради в Брюсселі наприкінці жовтня, де ми формалізуємо наші вказівки", - резюмував Кошта.