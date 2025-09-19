19 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1304 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1304 RUSSIAN AGRESSION

19 вересня відзначають День підвищення обізнаності про розшарування аорти, День народження смайла, Міжнародний піратський день.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта.

День народження смайла

Цього дня святкується створення першого смайлика, який був запропонований професором Університету Карнегі-Меллона Скоттом Фалманом 19 вересня 1982 року. Він запропонував використовувати послідовність символів :-) для позначення усміхненого обличчя в текстових повідомленнях.

Смайлики стали важливою частиною електронного спілкування, вони допомагають передавати емоції та настрій у тексті. Сьогодні існує безліч різних смайликів та емодзі, які використовуються для вираження різних емоцій та ідей.

День підвищення обізнаності про розшарування аорти

Цей день має на меті підвищити рівень обізнаності громадськості про розшарування аорти – небезпечний для життя стан, який потребує негайної медичної допомоги.

Розшарування аорти відбувається, коли розривається внутрішній шар аорти, найбільшої артерії в організмі. Це дозволяє крові текти між шарами стінки аорти, що може призвести до розриву або небезпечного розшарування. Симптоми можуть включати раптовий, сильний біль у грудях або верхній частині спини, задишку, слабкий пульс в одній руці або нозі, запаморочення або непритомність.

Підвищення обізнаності про ці симптоми та фактори ризику є важливим, оскільки швидка діагностика та лікування можуть врятувати життя. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як вебінари, історії пацієнтів та сесії запитань та відповідей з експертами.

Міжнародний піратський день

Створений 1995 року Джоном Бауром і Марком Саммерсом з Олбані, штат Орегон, США. Ідея виникла під час гри в ракетбол, коли вони випадково почали використовувати піратський сленг. Основною традицією цього дня є спілкування на піратському жаргоні. Люди використовують типові для піратів вислови та фрази, такі як "Арр!", "Ахой!" чи "Йо-го-го!". Учасники свята часто одягаються в піратські костюми, з мечами, трійцями та очними пластинами, імітуючи знаменитих морських розбійників минулих століть.

Цього дня народилися:

1962 - Український націоналіст, військовик, учасник організацій СНУМ, УНА, УНСО Олександр Музичко;

1977 - Український гімнаст, олімпійський чемпіон (2004) і срібний призер (2000) Олімпійських ігор Валерій Гончаров;

1990 рік — українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор Юлія Джима.

Ще в цей день:

1941 - Німецькі війська входять до Києва, залишеного червоноармійськими військами;

1945 - До Північної Кореї з сибірського табору повертається майбутній вождь Кім Ір Сен;

1982 - Професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі;

1983 - Сент-Кіттс і Невіс отримує повну незалежність;

1985 - Землетрус в Мехіко, в результаті підземних поштовхів силою 8,1 бала за шкалою Ріхтера гине близько 9000 чоловік, десятки будівель повністю зруйновані;

1991 - У Києві відновлюють діяльність Києво-Могилянської академії;

2006 - У Таїланді відбувається військовий переворот;

2015 - Найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта

Вони жили в III столітті і постраждали за віру в Христа під час гонінь імператора Проба. Трохим і Савватій були схоплені в місті Антіохії за те, що відмовилися принести жертву язичницьким богам. Їх піддали жорстоким тортурам: Савватія роздерли гаками, а Трохима змусили ходити в ходаках із понабиваними всередині цвяхами. Після цього їх відправили до імператорського намісника в місті Синаді. У Синаді до них приєднався Доримедонт, який був сенатором і таємним християнином. Він відкрито визнав свою віру і також був підданий тортурам. Врешті-решт, усіх трьох мучеників стратили.

Іменини: Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.