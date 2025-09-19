Інтерфакс-Україна
Події
07:05 19.09.2025

19 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 хв читати
19 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1304 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1304 RUSSIAN AGRESSION

19 вересня відзначають День підвищення обізнаності про розшарування аорти, День народження смайла, Міжнародний піратський день.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта.

День народження смайла

Цього дня святкується створення першого смайлика, який був запропонований професором Університету Карнегі-Меллона Скоттом Фалманом 19 вересня 1982 року. Він запропонував використовувати послідовність символів :-) для позначення усміхненого обличчя в текстових повідомленнях.

Смайлики стали важливою частиною електронного спілкування, вони допомагають передавати емоції та настрій у тексті. Сьогодні існує безліч різних смайликів та емодзі, які використовуються для вираження різних емоцій та ідей.

День підвищення обізнаності про розшарування аорти

Цей день має на меті підвищити рівень обізнаності громадськості про розшарування аорти – небезпечний для життя стан, який потребує негайної медичної допомоги.

Розшарування аорти відбувається, коли розривається внутрішній шар аорти, найбільшої артерії в організмі. Це дозволяє крові текти між шарами стінки аорти, що може призвести до розриву або небезпечного розшарування. Симптоми можуть включати раптовий, сильний біль у грудях або верхній частині спини, задишку, слабкий пульс в одній руці або нозі, запаморочення або непритомність.

Підвищення обізнаності про ці симптоми та фактори ризику є важливим, оскільки швидка діагностика та лікування можуть врятувати життя. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як вебінари, історії пацієнтів та сесії запитань та відповідей з експертами.

Міжнародний піратський день

Створений 1995 року Джоном Бауром і Марком Саммерсом з Олбані, штат Орегон, США. Ідея виникла під час гри в ракетбол, коли вони випадково почали використовувати піратський сленг. Основною традицією цього дня є спілкування на піратському жаргоні. Люди використовують типові для піратів вислови та фрази, такі як "Арр!", "Ахой!" чи "Йо-го-го!". Учасники свята часто одягаються в піратські костюми, з мечами, трійцями та очними пластинами, імітуючи знаменитих морських розбійників минулих століть.

Цього дня народилися:

1962 - Український націоналіст, військовик, учасник організацій СНУМ, УНА, УНСО Олександр Музичко;

1977 - Український гімнаст, олімпійський чемпіон (2004) і срібний призер (2000) Олімпійських ігор Валерій Гончаров;

1990 рік — українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор Юлія Джима.

Ще в цей день:

1941 - Німецькі війська входять до Києва, залишеного червоноармійськими військами;

1945 - До Північної Кореї з сибірського табору повертається майбутній вождь Кім Ір Сен;

1982 - Професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі;

1983 - Сент-Кіттс і Невіс отримує повну незалежність;

1985 - Землетрус в Мехіко, в результаті підземних поштовхів силою 8,1 бала за шкалою Ріхтера гине близько 9000 чоловік, десятки будівель повністю зруйновані;

1991 - У Києві відновлюють діяльність Києво-Могилянської академії;

2006 - У Таїланді відбувається військовий переворот;

2015 - Найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта

Вони жили в III столітті і постраждали за віру в Христа під час гонінь імператора Проба. Трохим і Савватій були схоплені в місті Антіохії за те, що відмовилися принести жертву язичницьким богам. Їх піддали жорстоким тортурам: Савватія роздерли гаками, а Трохима змусили ходити в ходаках із понабиваними всередині цвяхами. Після цього їх відправили до імператорського намісника в місті Синаді. У Синаді до них приєднався Доримедонт, який був сенатором і таємним християнином. Він відкрито визнав свою віру і також був підданий тортурам. Врешті-решт, усіх трьох мучеників стратили.

Іменини: Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.

 

Теги: #цей_день #якесьогоднісвято #церковне_свято #19_вересня #іменини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:10 18.09.2025
18 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

18 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:54 17.09.2025
17 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

17 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:01 16.09.2025
16 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

16 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:07 15.09.2025
15 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

15 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:06 14.09.2025
14 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

14 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:59 13.09.2025
13 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

13 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:13 12.09.2025
12 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

12 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:02 11.09.2025
11 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

11 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:01 10.09.2025
10 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

10 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:02 09.09.2025
9 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ВАЖЛИВЕ

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

ОСТАННЄ

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

74-річний чоловік поранений у Запорізькій області внаслідок атаки FPV-дроном

У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

Ворог атакував Павлоград і Нікопольщину безпілотниками та артилерією, виникли пожежі

Прем’єр Канади і президент Мексики оголосили про новий рівень стратегічного партнерства на 2025-2028 рр

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

РФ завдала 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області за добу

Трамп відмовився схвалити пакет озброєнь для Тайваню на $400 млн на тлі можливих переговорів із Китаєм - ЗМІ

Міністерка Нідерландів закликала українських чоловіків із роботою самостійно забезпечувати себе житлом

Кличко: Німеччина виділить 2 млн євро на дрони для України та передасть вантажну техніку Києву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА