23:16 18.09.2025

Резолюція МАГАТЕ про негайну деокупацію ЗАЕС є кроком до відновлення ядерної безпеки – Міненерго

Київ. 18 вересня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Міністерство енергетики України розглядає резолюцію Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з вимогою негайної деокупації Запорізької АЕС як крок на шляху до відновлення ядерної безпеки.

"69-а Генконференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію "Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні". Документ, який підтримали 62 держави-члени, закликає РФ до негайної деокупації та демілітаризації ЗАЕС та її повернення під повний контроль української влади. Міненерго розглядає цю резолюцію як крок на шляху до відновлення ядерної безпеки", – йдеться в заяві Міненерго в четвер увечері.

В ній зазначається, що резолюція, ініційована Україною та її міжнародними партнерами, стала черговим сигналом світової спільноти про неприпустимість дій росіян, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту. Вона містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС. Документ підтверджує, що ЗАЕС та всі ядерні об'єкти в Україні мають працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.

Резолюція також підтвердила мандат та безперервну роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС – "попри постійні спроби Росії підірвати її діяльність". Міненерго пояснило, що присутність експертів агентства означає, що кожен інцидент та атака будуть зафіксовані та винесені на міжнародний рівень.

Водночас резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнмента, що створює ризики для міжнародної ядерної безпеки.

"Ми вдячні кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. 62 голоси "за" – це чітка позиція цивілізованого світу: ядерний тероризм є неприйнятним, а окупована Росією ЗАЕС має бути негайно повернута під контроль України. Ми продовжуватимемо працювати з МАГАТЕ та нашими партнерами, щоб забезпечити виконання кожного пункту цього рішення", – заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення на 69-й сесії Генконференції МАГАТЕ резолюції "Ядерна безпека, фізична ядерна безпека та гарантії в Україні".

Рішення було підтримане абсолютною більшістю: 62 голоси "за", 7 – "проти" та 45 – "утрималися".

МЗС звернуло увагу, що Генконференція МАГАТЕ третій рік поспіль ухвалює рішення, яке чітко підтверджує: міжнародна спільнота не визнає і не визнаватиме спроб Росії легітимізувати окупацію ЗАЕС.

"Російська Федерація має виконати вимоги резолюції та попередніх рішень керівних органів МАГАТЕ, негайно припинити незаконні дії щодо українських ядерних об’єктів та вивести свої війська з території Запорізької АЕС", – наголосило МЗС.

ЗАЕС залишається окупованою РФ з 4 березня 2022 року.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/4611

Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року.

