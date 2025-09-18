Інтерфакс-Україна
Події
16:32 18.09.2025

Мир має бути прийнятним для української держави та потребує сили - міністр оборони Польщі

Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Мир в Україні має бути прийнятним для української держави та ґрунтуватися на умовах, прийнятних для тих, хто героїчно захищає незалежність своєї країни, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

“Поляки, українці – люди миру. Ми хочемо миру. Звичайно, мир повинен бути справедливим. Мир повинен ґрунтуватися на умовах, прийнятних для тих, хто героїчно захищає свою суверенітет і незалежність. Він повинен бути прийнятним для української держави”, - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем у Києві.

Косіняк-Камиш наголосив, що Польща підтримує мирні зусилля, які реалізує президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, але також дуже рішуче підтримуються спільнотою Європейського Союзу та західними країнами, які поділяють цінності.

Глава Міністерства оборони Польщі наголосив, що мир потребує сили. “Сили, яка потім захищає, яка відлякує, яка реагує”, - зазначив він.

