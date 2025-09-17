У ДТП на Харківщині дві людини загинули, одна постраждала

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася внаслідок зіткнення автомобілів ВАЗ-217230 та Mercedes Benz Sprinter у селі Вільшани на автошляху Харків-Охтирка.

"Внаслідок аварії загинув на місці пасажир ВАЗ. Також в кареті швидкої під час госпіталізації до лікарні помер водій вказаного автомобіля. Різні травми отримав кермувальник Mercedes, його направили до лікарні", - повідомляє відділ комунікацій головного управління Національної поліції Харківської області.

Наразі триває огляд місця події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.