Інтерфакс-Україна
Події
14:38 17.09.2025

СБУ та Нацполіція викрили шахраїв, що діяли під виглядом благодійного фонду

2 хв читати
СБУ та Нацполіція викрили шахраїв, що діяли під виглядом благодійного фонду
Фото: https://t.me/SBUkr

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання благодійних внесків для Збройних сил України (ЗСУ), яка діяла на півдні та сході України, повідомила спецслужба.

"У Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському одночасно затримано шістьох учасників злочинної групи, які привласнювали пожертви на оборону нашої держави. Як встановило розслідування, фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у середу.

Утім, як з’ясували правоохоронці, на потреби фронту ділки виділяли лише 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками "схеми".

За матеріалами справи, оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю. До "схеми" він залучив ще дев’ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби (були ветеранами).

Для збору пожертв фігуранти розосереджувались по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки. Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тис грн. благодійної допомоги.

Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, смартфони та чорнові записи із доказами злочинів. Також у ділків виявлено гроші, зібрані як пожертви на ЗСУ.

Наразі керівнику фонду і пʼятьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану). Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми з конфіскацією майна.

В кінці повідомлення пресслужба СБУ наголосила, що "це кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не має зв'язку з іншими волонтерськими і благодійними організаціями України. СБУ високо цінує волонтерський та благодійний рух, який існує у нашій державі. Ми закликаємо громадян усіляко допомагати Силам безпеки та оборони, але бути уважними, щоб не потрапити у шахрайські схеми".

Теги: #шахраї #нацполіція #сбу #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 17.09.2025
Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, її оголосять у розшук - прокуратура

Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, її оголосять у розшук - прокуратура

18:28 16.09.2025
Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

10:06 16.09.2025
Нацполіція та СБУ затримали підозрюваного в теракті в Коростишеві

Нацполіція та СБУ затримали підозрюваного в теракті в Коростишеві

10:31 15.09.2025
СБУ повідомила про підозру мобілізованому військовому за шпигунство на користь ФСБ

СБУ повідомила про підозру мобілізованому військовому за шпигунство на користь ФСБ

10:57 13.09.2025
Безпілотники СБУ в порту Приморськ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ

Безпілотники СБУ в порту Приморськ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ

17:42 12.09.2025
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка зізнався батькові у скоєнні злочину, той про це повідомив — ЗМІ

Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка зізнався батькові у скоєнні злочину, той про це повідомив — ЗМІ

16:23 12.09.2025
ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою

ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою

15:56 12.09.2025
В Києві було зареєстровано 8 неіснуючих ліцеїв для фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних - СБУ

В Києві було зареєстровано 8 неіснуючих ліцеїв для фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних - СБУ

13:52 12.09.2025
Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

18:49 11.09.2025
Австрійська влада просить з'ясувати обставини затримання оператора мовника ORF в Україні – ЗМІ

Австрійська влада просить з'ясувати обставини затримання оператора мовника ORF в Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками

У Києві найближчими днями відкриється представництво Європарламенту

Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

В Україні зафіксоване влучання 2 ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

Четверо постраждалих внаслідок атаки КАБом в Херсонській області

ОСТАННЄ

МЗС: готуємося до поїздки делегації на чолі з Зеленським на тиждень високого рівня ГА ООН у Нью-Йорку

Єрмак: Ще 16 українських дітей вдалось повернути із тимчасово окупованих територій

У Харкові 14-літній підліток за кермом родинної автівки скоїв ДТП, на його матір складено адмінпротокол

Бажаючі піти до війська за контрактом 60+ можуть звертатися до військових частин: процедуру запущено

Україна розцінює дії РФ напередодні парламентських виборів у Молдові як грубе втручання у внутрішні справи - МЗС

Батько вбитої українки Ірини Заруцької уже у США, аби попрощатися із донькою - МЗС України

Єврокомісія пропонує призупинити торговельні преференції для Ізраїлю та запровадити санкції проти ХАМАС та інших

МЗС України: були б раді проведенню зустрічі Сибіги з китайським колегою на полях тижня високого рівня ГА ООН

Україна очікує на візит польської делегації цього тижня на високому рівні - МЗС

"Київтеплоенерго" збільшило кількість резервних генераторів для роботи котельних до 136 од.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА