12:22 17.09.2025

У Києві найближчими днями відкриється представництво Європарламенту

Постійне представництво Європейського парламенту відкриється у Києві вже найближчими днями, повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

"Цього тижня, для того, щоб ще більше посилити нашу співпрацю, ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, у Києві, для того, щоб ми були присутні в Україні і працювали з вами, поруч з вами кожного дня. Це було наше зобов'язання перед вами, і ми його виконуємо", - сказала вона під час виступу у Верховній Раді в середу.

Мецола стала першим іноземним лідером, що виступила у прямому ефірі під час засідання українського парламенту з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола перебуває з візитом у Києві.

Верховна Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань. 

