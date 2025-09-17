Інтерфакс-Україна
Шестеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби у Харківській області

Шестеро цивільних постраждали впродовж минулої доби через удари ворога по Харкову і 11 населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов в Телеграм.

"У м. Харків постраждали 89-річний чоловік та жінки 51, 52, 54 років; у м. Куп'янськ постраждали 63-річний і 82-річний чоловіки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами внаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено 3 будівлі і 3 автомобілі. У Харківському районі області пошкоджено приватний будинок, у Куп'янському районі - 3 складські приміщення, будівлю і господарчу споруду, в Ізюмському - складське приміщення, 3 одиниці сільськогосподарської техніки, енергомережі приватний будинок та автомобіль, у Богодухівському - приватні будинки, амбулаторію та господарчу споруду.

 

