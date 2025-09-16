Інтерфакс-Україна
19:43 16.09.2025

Рятувальники 10 годин гасили масштабну пожежу на Київщині

Рятувальникам знадобилося понад 10 годин для гасіння пожежі після влучання ворожого дрона у Київській області, загальна площа загоряння сягала 17 тис м. кв., повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

"17 тисяч квадратних метрів у полумʼї: рятувальникам знадобилося понад 10 годин для гасіння пожежі після влучання ворожого дрона на Київщині. Для розуміння масштабу пожежі – це як 2,5 футбольних поля, охоплені вогнем. Роботу рятувальників ускладнювала значна площа та заповнені склади гіпермаркету – поширилася сильна задимленість. Крім того, поруч розташовані інші будівлі, які треба було захистити від вогню", - написав він у Телеграмі у вівторок ввечері.

За його словами, до ліквідації залучали близько 400 рятувальників, понад 100 одиниць техніки, два гелікоптери, пожежний потяг та чотири пожежних роботи. До гасіння були залучені підрозділи з Київської області та й столиці, а також добровільні пожежні формування

Міністр не вказав назви гіпермаркету, але з контексту зрозуміло, що мова йде про логістичний центр мережі "Епіцентр" на Київщині.

Як повідомлялось, внаслідок атаки дронів зранку у вівторок постраждав логістичний центр "Епіцентр" на Київщині, загальна сума збитків групи компаній, спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд, повідомили у пресслужбі компанії, унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, серед людей немає загиблих чи постраждалих, але компанія зазнала значних втрат.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Станом на початок 2025 року мережа ритейлера об’єднувала 71 ТЦ в Україні, що працює.

 

