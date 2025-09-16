Склади "Епіцентру" загорілися на Київщині внаслідок удару БпЛА

Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Влучання в територію логістичного центру зафіксовано внаслідок повторної атаки російських дронів по Київській області зранку у вівторок, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці", - написав він в телеграм-каналі в понеділок.

Калашник не уточнив деталі події, однак, згідно з інформацією із соцмереж, йдеться про логістичний центр "Епіцентру".

Усього в районі пошкоджено чотири приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та дев'ять легкових автомобілів.

Калашник наголосив, що оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки.