Інтерфакс-Україна
Події
20:48 15.09.2025

МЗС України розцінило прийом у Мінську окупаційної влади з Херсонщини як грубу зневагу до суверенітету

Міністерство закордонних справ України назвало прийом у Мінську представників окупаційних адміністрацій контрольованих РФ територій Херсонської області виявом грубої зневаги до України та порушенням норм міжнародного права, заявивши про готовність до дій, спрямованих на посилення санкційних режимів і поглиблення міжнародної ізоляції білоруського режиму.

"15 вересня Олександр Лукашенко прийняв у Мінську представника російської окупаційної адміністрації тимчасово окупованих Росією територій Херсонської області України. Це черговий вияв його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу", - йдеться в офіційному коментарі МЗС з цього приводу на сайті відомства у понеділок.

Наголошується, що "ганебним є не лише факт зустрічі, але й висловлювання Олександра Лукашенка про окуповану частину Херсонщини як буцімто "новий регіон" Росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами".

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що відповідно до норм міжнародного права будь-які оборудки з окупаційними режимами "є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для Білорусі як держави".

Зазначається, що "Україна залишає за собою право адекватного реагування з метою посилення санкційних режимів і поглиблення міжнародної ізоляції білоруського режиму за протиправні дії всупереч численним резолюціям Генереальної Асамблеї ООН, зокрема резолюції від 12 жовтня 2022 року "Територіальна цілісність України. Захист принципів статуту ООН", яку підтримали 143 держави-члени ООН".

"Викликають особливий подив марення Олександра Лукашенка про те, що він "радянська людина", для якої Україна та Херсонщина "також його земля". Нагадуємо, що СРСР вже понад три десятилітя як на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в Мінську. Натомість Україна була, є і буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заяві.

 

Теги: #білорусь #окупанти #херсонська_область

