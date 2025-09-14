Пасажиропотік через кордон впав ще на 12,4%
Пасажиропотік через український кордон після скорочення у перший тиждень осені на 10% у другий тиждень, з 6 по 12 вересня, впав ще на 12,4% – до 606 тис., свідчать дані Держприкордонслужби.
Згідно з ними, потік на в’їзд зменшився з 330 тис. до 285 тис., тоді як на виїзд – з 362 тис. до 321 тис.
Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також скоротилася до 133 тис. зі 144 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – до 458 з 503.
У цю неділю станом на 18:00 на кордоні з Польщею, за інформацією Держприкордонслужби, найбільша черга у 65 легкових авто та 1 автобус була у ПП "Устилуг", а ще 40 машин очікували проходження кордону у ПП "Краківець".
На кордоні з Угорщиною черги відповідно у 15 та 10 машин були на переходах "Лужанка" та "Тиса", тоді як на кордоні зі Словаччиною у ПП "Ужгород" очікували контролю 15 авто.
На кордоні з Румунією та Молдовою черги були тільки відповідно в ПП "Порубне" та ПП "Мамадига" – по 20 машин, хоча традиційно на молдовському кордоні черги відсутні.
Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні цього року на 7,8% вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 297 тис. та в'їхало 265 тис. людей, потік машин також був суттєво менший – 128 тис.
Торік у перший тиждень вересня пасажиропотік через кордон впав на 13,8%, у другий – на 8,8%, після чого наступні два тижні скорочення склало всього по 2%.
Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.
За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 151 тис.
Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.
Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.
Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 2 вересня 2025 року оцінювалась в 5,138 млн (на 31 липня – 5,115 млн), а загалом у світі - у 5,698 млн (5,676 млн).
У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.
Перетини західного кордону України, тис.:
|Дата
|з України
|у т.ч. у Польщу
|в Україну
|у т.ч. українці
|кількість авто
|гуманіт. авто, шт
|12.09
|48
|30
|40
|36
|19
|75
|11.09
|45
|28
|36
|33
|19
|63
|10.09
|43
|26
|36
|32
|18
|60
|09.09
|43
|26
|36
|32
|18
|64
|08.09
|41
|24
|42
|39
|19
|66
|07.09
|49
|29
|50
|45
|20
|61
|06.09
|52
|31
|45
|41
|20
|69
|05.09
|51
|32
|39
|35
|20
|65
|04.09
|50
|30
|38
|34
|20
|75
|03.09
|48
|28
|39
|36
|19
|73
|02.09
|46
|28
|39
|35
|19
|73
|01.09
|54
|33
|62
|58
|22
|68
|31.08
|57
|34
|59
|55
|23
|78
|30.08
|56
|32
|54
|50
|21
|71
Дані: Держприкордонслужба