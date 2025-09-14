Інтерфакс-Україна
20:36 14.09.2025

Пасажиропотік через кордон впав ще на 12,4%

Пасажиропотік через український кордон після скорочення у перший тиждень осені на 10% у другий тиждень, з 6 по 12 вересня, впав ще на 12,4% – до 606 тис., свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, потік на в’їзд зменшився з 330 тис. до 285 тис., тоді як на виїзд – з 362 тис. до 321 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також скоротилася до 133 тис. зі 144 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – до 458 з 503.

У цю неділю станом на 18:00 на кордоні з Польщею, за інформацією Держприкордонслужби, найбільша черга у 65 легкових авто та 1 автобус була у ПП "Устилуг", а ще 40 машин очікували проходження кордону у ПП "Краківець".

На кордоні з Угорщиною черги відповідно у 15 та 10 машин були на переходах "Лужанка" та "Тиса", тоді як на кордоні зі Словаччиною у ПП "Ужгород" очікували контролю 15 авто.

На кордоні з Румунією та Молдовою черги були тільки відповідно в ПП "Порубне" та ПП "Мамадига" – по 20 машин, хоча традиційно на молдовському кордоні черги відсутні.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні цього року на 7,8% вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 297 тис. та в'їхало 265 тис. людей, потік машин також був суттєво менший – 128 тис.

Торік у перший тиждень вересня пасажиропотік через кордон впав на 13,8%, у другий – на 8,8%, після чого наступні два тижні скорочення склало всього по 2%.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 151 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 2 вересня 2025 року оцінювалась в 5,138 млн (на 31 липня – 5,115 млн), а загалом у світі - у 5,698 млн (5,676 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт
12.09 48 30 40 36 19 75
11.09 45 28 36 33 19 63
10.09 43 26 36 32 18 60
09.09 43 26 36 32 18 64
08.09 41 24 42 39 19 66
07.09 49 29 50 45 20 61
06.09 52 31 45 41 20 69
05.09 51 32 39 35 20 65
04.09 50 30 38 34 20 75
03.09 48 28 39 36 19 73
02.09 46 28 39 35 19 73
01.09 54 33 62 58 22 68
31.08 57 34 59 55 23 78
30.08 56 32 54 50 21 71

Дані: Держприкордонслужба

 

 

