Сили безпілотних систем підтвердили ураження другого за потужністю НПЗ РФ Киришинефтеоргсинтез"

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

У ніч на 14 вересня оператори 14-го окремого полку Сил безпілотних систем (СБС) спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області, повідомили в Силах безпілотних систем Збройних сил України.

"Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності РФ забезпечувати свої війська пальним та продовжувати війну проти України", — наголосили у відомстві.

Удар було здійснено на відстані понад 800 км від державного кордону України. "Киришинефтеоргсинтез" є другим за величиною нафтопереробним заводом Росії після Омського НПЗ і основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, а також Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Завод переробляє понад 20 млн тонн нафти на рік і випускає близько 80 видів продукції, зокрема бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне реактивне пальне, яке використовується для забезпечення російської армії.

"Внаслідок удару дронів на території підприємства виникла масштабна пожежа, що підтверджується даними супутникового моніторингу NASA FIRMS. Результати ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні, у телеграм-каналі.