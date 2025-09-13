Інтерфакс-Україна
Події
12:12 13.09.2025

У Польщі оголосили про початок операції НАТО "Східний вартовий"

1 хв читати

Генеральний штаб польської армії оголосив про початок операції "Східний вартовий", опублікувавши спеціальні кадри посадки французького транспортного літака A400, повідомляє RMF FM.

Як зазначається, транспортний літак "доставив зброю винищувачам Rafale, які, як виявилося, вже знаходяться в Польщі".

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко написав у телеграм: "У Польщі оголосили про фактичний старт місії НАТО "Східний вартовий". Без коментарів. Навряд, на мою думку, схожі дії в майбутньому зможуть допомогти сильно країнам Балтії у випадку вторгнення ворога".

Як повідомлялось, 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявили, що НАТО розпочинає операцію Eastern Sentry (Східний вартовий) для посилення присутності Альянсу й безпеки на східному фланзі.

"Наша мета - захистити всіх союзників по НАТО від будь-яких загроз. Захист східного флангу має першорядне значення. Саме тому наші сухопутні війська розгорнуті у восьми країнах. Усі союзники підтримують ці контингенти, і ми плануємо розширювати нашу присутність за потреби. Це включає протиповітряну оборону, авіаційні й наземні системи. Це також потребує спільних зусиль союзників у Європі й Північній Америці, які щодня працюють разом, щоб забезпечити захист кожної п'яді союзницької території", - заявив Рютте 12 вересня.

Теги: #нато #eastern_sentry #східний_вартовий #польща #операція

Сейм Польщі ратифікував Нансійський договір, підписаний Макроном і Туском

Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям після вето Навроцького

Сікорський поки не бачить підстав для розриву дипвідносин з РФ

Головком НАТО в Європі розповів подробиці операції альянсу на східному фланзі

Глава МЗС Польщі: закликаємо Угорщину зняти вето на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС

Генсек НАТО оголосив про початок операції альянсу Eastern Sentry на східному фланзі

Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих історичних питань з Польщею

Польща надала Україні 46 пакетів військової допомоги з 2022 року

Глава МЗС Польщі не підтвердив, що російські дрони намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

