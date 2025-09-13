У Польщі оголосили про початок операції НАТО "Східний вартовий"

Генеральний штаб польської армії оголосив про початок операції "Східний вартовий", опублікувавши спеціальні кадри посадки французького транспортного літака A400, повідомляє RMF FM.

Як зазначається, транспортний літак "доставив зброю винищувачам Rafale, які, як виявилося, вже знаходяться в Польщі".

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко написав у телеграм: "У Польщі оголосили про фактичний старт місії НАТО "Східний вартовий". Без коментарів. Навряд, на мою думку, схожі дії в майбутньому зможуть допомогти сильно країнам Балтії у випадку вторгнення ворога".

Як повідомлялось, 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявили, що НАТО розпочинає операцію Eastern Sentry (Східний вартовий) для посилення присутності Альянсу й безпеки на східному фланзі.

"Наша мета - захистити всіх союзників по НАТО від будь-яких загроз. Захист східного флангу має першорядне значення. Саме тому наші сухопутні війська розгорнуті у восьми країнах. Усі союзники підтримують ці контингенти, і ми плануємо розширювати нашу присутність за потреби. Це включає протиповітряну оборону, авіаційні й наземні системи. Це також потребує спільних зусиль союзників у Європі й Північній Америці, які щодня працюють разом, щоб забезпечити захист кожної п'яді союзницької території", - заявив Рютте 12 вересня.