Інтерфакс-Україна
Події
18:50 12.09.2025

Генсек НАТО оголосив про початок операції альянсу Eastern Sentry на східному фланзі

НАТО розпочинає операцію Eastern Sentry ("Східний вартовий"), заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на пресконференції в п'ятницю.

"Сьогодні верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич оголошує, що НАТО розпочинає операцію Eastern Sentry для посилення нашої присутності й безпеки на східному фланзі", - заявив Рютте.

"Ця операція розпочнеться найближчими днями й включатиме участь численних сил і засобів. Заплановані військові можливості будуть спрямовані на усунення конкретних загроз, пов'язаних з використанням безпілотників", - додав генсек НАТО.

Він зазначив, що "порушення на нашому східному фланзі частішають: безпілотники порушують повітряний простір Румунії, Естонії, Латвії та Литви", а нещодавні події в Польщі продемонстрували "найвищий рівень порушень повітряного простору НАТО, який ми коли-небудь спостерігали".

"Наша мета - захистити всіх союзників по НАТО від будь-яких загроз. Захист східного флангу має першорядне значення. Саме тому наші сухопутні війська розгорнуті у восьми країнах. Усі союзники підтримують ці контингенти, і ми плануємо розширювати нашу присутність за потреби. Це включає протиповітряну оборону, авіаційні й наземні системи. Це також потребує спільних зусиль союзників у Європі й Північній Америці, які щодня працюють разом, щоб забезпечити захист кожної п'яді союзницької території", - заявив Рютте.

Теги: #рютте #нато #східний_вартовий

