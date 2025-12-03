Інтерфакс-Україна
10:59 03.12.2025

Рютте сподівається, що фінансування PURL буде становити $1 млрд на місяць

Фото: НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сподівається, що європейські союзники та Канада продовжать робити внески на закупівлю американського озброєння для України в рамках ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL) і розраховує, що в наступному році кожного місяця ця сума буде становити щонайменше $1 млрд.

"Надійшло багато обіцянок, і я сподіваюся, що зможу зробити кілька оголошень пізніше сьогодні. Якщо подивитися на загальні цифри, ми зараз на рівні 4 млрд доларів, тобто ми дійсно на шляху до 1 млрд на місяць - серпень, вересень, жовтень, листопад, і я обережно оптимістично налаштований щодо того, що ми досягнемо 5 млрд за весь рік (2025), а потім на наступний рік нам знову потрібно багато грошей на весь рік, щонайменше 1 млрд, можливо, навіть трохи більше 1 млрд на місяць, це може бути близько 15, можливо, трохи більше за весь рік, коли йдеться про це вирішальне американське спорядження, тобто наступальне та оборонне, включаючи перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, що мають вирішальне значення для безпеки українських цивільних осіб та цивільної інфраструктури", - повідомив Рютте у середу в Брюсселі перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Генсек констатував, що "добре, що цей потік є, що європейці активізуються, і Канада також робить багато". "Тому я справді дуже радий, що це працює", - додав Рютте.

Як повідомила у середу в Брюсселі напередодні засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО глава зовнішньополітичного відомства Канади Мелані Джолі (Melanie Joly), внесок Канади в закупівлю американського озброєння для України в рамках ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL) буде становити $200 млн, і загальна сума за останні півроку досягне $890 млн. За її словами, Оттава виділяє $35 млн на підтримку української безпеки в рамках Комплексного пакету допомоги НАТО.

