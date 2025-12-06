Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте дипломатичну ситуацію та мирні перемовини.

"Вдячний за добрі слова про наших військових у день нашої армії. Ми обмінялись оцінками дипломатичної ситуації, і я поінформував Марка про розмову наших представників в Америці з командою президента Трампа. Узгодили подальші контакти", - написав Зеленський в Телеграм у суботу за підсумками розмови.