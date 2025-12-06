Інтерфакс-Україна
Події
13:31 06.12.2025

Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

1 хв читати
Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте дипломатичну ситуацію та мирні перемовини.

"Вдячний за добрі слова про наших військових у день нашої армії. Ми обмінялись оцінками дипломатичної ситуації, і я поінформував Марка про розмову наших представників в Америці з командою президента Трампа. Узгодили подальші контакти", - написав Зеленський в Телеграм у суботу за підсумками розмови.

Теги: #рютте #переговори #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 06.12.2025
Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

01:41 06.12.2025
Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

01:07 06.12.2025
УЗГОДИЛИ РАМКИ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗГЛЯНУЛИ "ПРОГРАМУ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ" – УМЄРОВ ПРО 6-ТУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

УЗГОДИЛИ РАМКИ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗГЛЯНУЛИ "ПРОГРАМУ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ" – УМЄРОВ ПРО 6-ТУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

01:04 06.12.2025
СПРАВЖНІЙ ПОСТУП У ДОСЯГНЕНІ МИРНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОСІЇ – УМЄРОВ ПРО ПІДСУМКИ 6-Ї ЗУСТРІЧІ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

СПРАВЖНІЙ ПОСТУП У ДОСЯГНЕНІ МИРНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОСІЇ – УМЄРОВ ПРО ПІДСУМКИ 6-Ї ЗУСТРІЧІ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

01:00 06.12.2025
УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРОДОВЖАТЬСЯ У СУБОТУ – СЕКРЕТАР РНБО УМЄРОВ

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРОДОВЖАТЬСЯ У СУБОТУ – СЕКРЕТАР РНБО УМЄРОВ

21:59 05.12.2025
Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

18:55 05.12.2025
Малюк доповів Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам

Малюк доповів Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам

16:50 05.12.2025
Переговори Умєрова та Гнатова з представниками США у Флориді тривають

Переговори Умєрова та Гнатова з представниками США у Флориді тривають

13:52 05.12.2025
Зеленський обговорював з Кислицею питання перезавантаження ОП та перемовин з США

Зеленський обговорював з Кислицею питання перезавантаження ОП та перемовин з США

12:42 05.12.2025
Зеленський і Кислиця обговорили деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин

Зеленський і Кислиця обговорили деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

Головною ціллю ударів РФ вночі була енергетика – Зеленський

ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

ОСТАННЄ

Шмигаль: Майже 500 капеланів від 13 релігійних організацій проповідують українським воїнам

Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

Стрічка про ССО "Етос. Тінь вовка" вийшла на екрани в День ЗСУ

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів через Фастів

Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони

Щонайменше 8 людей поранені внаслідок нічної атаки в Україні

Знеструмлені 10 населених пунктів у Запорізькій області внаслідок атаки РФ

Погода найближчими днями в Україні не зміниться, лише на заході в понеділок невеликий дощ, на півдні - туман

Фотовиставка відкрилася на станції метро "Золоті ворота" в Києві з нагоди Дня ЗСУ

Сирський у День ЗСУ: Не маємо права повторити помилки сторічної давнини, мусимо вистояти і обов’язково вистоїмо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА