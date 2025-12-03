Генсек НАТО: союзники продовжать невпинно підтримувати Україну

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вітає переговори щодо мирного плану для України і заявляє, що союзники будуть непохитними у своїй відданості підтримувати Україну.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.

"Ми всі хочемо, щоб кровопролиття припинилося, і я рішуче вітаю постійні зусилля президента Трампа щодо встановлення справедливого та тривалого миру… В міру того, як переговори тривають, ми не можемо похитнутися у своїй відданості Україні", - заявив генсек НАТО.

Зазначивши, що безпека України тісно пов'язана з безпекою альянсу, Рютте висловив переконання, що ця підтримка має продовжуватися "невпинно, щоб допомогти Україні захищатися сьогодні та стримувати (російську агресію) завтра, заради них самих і заради нас.

"Під час сьогоднішнього засідання Ради НАТО-Україна міністр закордонних справ Сибіга ознайомив нас з останніми подіями, нагальними потребами України та прогресом на шляху до міцного миру. Високий представник ЄС Каллас приєдналася до нас, підкресливши тісну співпрацю між НАТО та ЄС у зміцненні стійкості українців", - повідомив він.

Генсек НАТО знову констатував, що підтримка з боку союзників "має реальне значення на місцях". "Завдяки Переліку пріоритетних потреб України (PURL), що фінансується союзниками, ми надаємо необхідні летальні та нелетальні можливості США, включаючи вкрай необхідну протиповітряну оборону, щоб допомогти Україні утримувати лінію фронту та захищати свій народ. Зараз понад дві третини союзників зобов'язалися взяти участь у програмі", - наголосив Рютте.

Разом з цим, він закликав союзників та партнерів "пришвидшити свої зобов'язання не лише на цю зиму, але й планувати наперед і на 2026 рік". "Путін вважає, що може пережити нас, але ми нікуди не рухаємося. Сьогодні це ще один явний знак того, що він помиляється. Ми посилюємо нашу підтримку України та посилюємо тиск на Росію", - констатував генсек.

Крім того, сьогодні міністри підтвердили відданість збільшенню інвестицій в оборону, нарощуванню виробництва та посиленню підтримки України. "З огляду на саміт в Анкарі, наші пріоритети чіткі – інвестування в нашу безпеку, зміцнення нашої промисловості та підтримка України, щоб вона мала засоби пережити цю сувору зиму та після неї. Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. І поки ми наполегливо працюємо над досягненням миру, ми повинні продовжувати надавати Україні інструмент для захисту її суверенітету та досягнення довгострокового вирішення", - наголосив Рютте.

Разом з тим, генсек НАТО категорично не погодився із тим, що союзники можуть припинити надавати подальшу допомогу Україні, і що у такий ситуації потрібен план Б. "Ні, я не думаю, що нам потрібно думати про план Б, тому що США дуже послідовно підтримують Україну, як і всі союзники НАТО", - сказав він.

Говорячи про перебіг переговорів щодо мирного плану для України, зокрема, зустріч у Москві, яка завершилася безрезультатно, та про те, що ще альянс може зробити, щоб посадити Росію за стіл переговорів, Рютте констатував, мирний процес триває. "Давайте зробимо все можливе, щоб він став успішним. Але якщо він не буде успішним, то ми будемо робити те, що ми послідовно робили протягом останніх трьох-чотирьох років. По-перше, продовжимо забезпечувати Україну зброєю, необхідною для ведення війни... По-друге, у нас є економічні санкції, які впливають на російську економіку… По-третє, те, що ми робимо, наприклад, коли йдеться про Тіньовий флот.. Все це, звичайно, чинить тиск на росіян, і ми продовжуватимемо це робити. І щоразу, коли виникає креативна ідея зробити більше, ми зробимо більше. Але я відчуваю, що всі союзники справді надзвичайно мотивовані це зробити", - перерахував генсек НАТО.