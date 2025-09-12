Інтерфакс-Україна
19:20 12.09.2025

США запропонують G7 створити юридичний механізм для вилучення заморожених активів РФ

США планують запропонувати партнерам із G7 створити юридичний механізм, який, як передбачається, дасть змогу вилучати й використовувати заморожені активи РФ для підтримки України, повідомляє в п'ятницю Bloomberg.

"США скажуть G7, що треба створити законний шлях вилучати заморожені суверенні активи РФ і розглянути можливість використання цих активів для фінансування української оборони", - пише агентство з посиланням на побачену ним пропозицію США.

Водночас агентство зазначає з посиланням на джерела, що високопоставлені американські офіційні особи обговорили з європейськими колегами ідею поступового вилучення російських активів для збільшення тиску на Москву.

Також Bloomberg, як і деякі ЗМІ до нього, передає, що США закличуть країни "Групи семи" запровадити мита на товари з Індії та Китаю розміром до 100% за те, що ці країни купують російську нафту. Президент США Дональд Трамп, як зазначено в повідомленнях, заявив європейським офіційним особам, що буде готовий запровадити аналогічні мита, але тільки якщо Європа вчинить так само.

Крім того, за цими даними, Вашингтон закличе союзників запровадити нові санкції проти тіньового флоту РФ і проти компанії "Роснефть", а також заборонити страхувати морські перевезення. Американці також закличуть запровадити заходи проти компаній, що підтримують російський оборонний сектор, і регіональних банків, а також заборонити сервіси, пов'язані зі штучним інтелектом і технологіями, що використовуються у сфері фінансів.

Теги: #росія #активи #сша #g7

