Польща надала Україні 46 пакетів військової допомоги з 2022 року

Польща надала Україні вже 46 пакетів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Польща надала Україні 46 пакетів безпекової допомоги з 2022 року. На польській території працює логістичний хаб, через який ми отримуємо найбільший обсяг військової допомоги. Радославе (Сікорський - ІФ-У), дякую тобі особисто та всьому польському народу за цю підтримку", - сказав Сибіга на спільній пресконференції з польським колегою у Києві.

Сибіга наголсив, що безпека України та Польщі є неподільною.

Коментуючи вторгнення російських дронів у Польщу, міністр підкреслив, що Росія "відкидає мирні зусилля, йде на ескалацію та перевіряє наші реакції".

"Це тест на єдність та силу і відповідь має бути саме такою – сильною. Україна готова надати свої знання, досвід, технології та інші види допомоги для посилення безпеки та протистояння російським загрозам", - наголосив він.