Сибіга: незабаром наша зброя виготовлятиметься на території Данії

Фото: МЗС України

Україна з Данією переходить від моделі Build in Ukraine до моделі Build with Ukraine, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Наразі ми з Данією переходимо від моделі Build in Ukraine до моделі Build with Ukraine. Вже незабаром наша зброя виготовлятиметься на території Данії. Останні російські дії свідчать про необхідність ще більшої синхронізації наших оборонних комплексів ", - сказав він на пресконференції із данським колегою Ларсом Лекке Расмуссеном у Києві.

Сибіга наголосив, що безпека європейських країн неподільна.

Окремо він додав, що Україна покладає великі сподівання на головування Данії в Раді Європейського Союзу і в контексті євроінтеграції України.

Раніше повідомлялося, що українська оборонна компанія Fire Point — виробник ракети "Фламінго" — відкриє виробництво в Данії. Йдеться про виробництво твердого ракетного палива.