Сирський з командирами на місцях визначає подальші дії на покровському та добропільському напрямках

Фото: https://t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом з командирами на місцях обговорив особливості оперативної обстановки та пропозиції щодо подальших дій на покровському та добропільському напрямках.

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив за результатами своєї робочої поїздки на покровський та добропільський напрямки, "де ситуація вимагає постійної уваги".

"Зокрема, на командному пункті одного з армійських корпусів зустрівся з командирами, щоб обговорити особливості оперативної обстановки, заслухати пропозиції офіцерів на місцях щодо варіантів подальших активних дій з метою розгрому угруповання противника", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Знаходимо ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля", - додав Сирський.

Він також повідомив, що віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення підрозділів боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

"Воїни Збройних сил та Національної гвардії України гідно стримують натиск ворога та відновлюють контроль над територією української Донеччини. Своєю чергою, завдання командирів у смузі відповідальності - максимально ефективно використовувати наявні ресурси та берегти особовий склад. Працюємо пліч-о-пліч для досягнення спільної мети", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.