Інтерфакс-Україна
Події
14:37 12.09.2025

Сирський з командирами на місцях визначає подальші дії на покровському та добропільському напрямках

1 хв читати
Сирський з командирами на місцях визначає подальші дії на покровському та добропільському напрямках
Фото: https://t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом з командирами на місцях обговорив особливості оперативної обстановки та пропозиції щодо подальших дій на покровському та добропільському напрямках.

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив за результатами своєї робочої поїздки на покровський та добропільський напрямки, "де ситуація вимагає постійної уваги".

"Зокрема, на командному пункті одного з армійських корпусів зустрівся з командирами, щоб обговорити особливості оперативної обстановки, заслухати пропозиції офіцерів на місцях щодо варіантів подальших активних дій з метою розгрому угруповання противника", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Знаходимо ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля", - додав Сирський.

Він також повідомив, що віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення підрозділів боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

"Воїни Збройних сил та Національної гвардії України гідно стримують натиск ворога та відновлюють контроль над територією української Донеччини. Своєю чергою, завдання командирів у смузі відповідальності - максимально ефективно використовувати наявні ресурси та берегти особовий склад. Працюємо пліч-о-пліч для досягнення спільної мети", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Теги: #війна #покровський_напрямок #сирський #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:11 12.09.2025
Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

08:14 12.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

22:24 11.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 141 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 141 ворожу атаку - Генштаб

19:12 11.09.2025
Просування окупантів на початку тижня майже зупинилося

Просування окупантів на початку тижня майже зупинилося

15:43 11.09.2025
Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

18:37 10.09.2025
Кількість загиблих цивільних в Україні у 2025 році зросла на 40% – Міссія ООН з прав людини

Кількість загиблих цивільних в Україні у 2025 році зросла на 40% – Міссія ООН з прав людини

18:33 10.09.2025
Сибіга: Російська агресія зачепила вже практично всіх сусідів, замовчування зараз не пройде

Сибіга: Російська агресія зачепила вже практично всіх сусідів, замовчування зараз не пройде

18:08 10.09.2025
Сибіга назвав "новою фазою" збройної агресіі РФ вторгнення їх дронів на територію Польщі

Сибіга назвав "новою фазою" збройної агресіі РФ вторгнення їх дронів на територію Польщі

16:49 10.09.2025
Сікорський відповів Орбану: зніміть вето на початок переговорів про вступ України до ЄС

Сікорський відповів Орбану: зніміть вето на початок переговорів про вступ України до ЄС

15:52 10.09.2025
Перемовини звузились до територіальних вимог РФ і вимог України в гарантіях безпеки – Венс

Перемовини звузились до територіальних вимог РФ і вимог України в гарантіях безпеки – Венс

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

ОСТАННЄ

Литва збереже заборону на транзит добрив із Білорусі, попри можливий тиск - прем'єр Ругінене

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Польща анонсувала тренінги з використання дронів із залученням українських фахівців

День військ РЕБ відзначатиметься щорічно 12 вересня

РФ атакуватиме Європу, доки не отримає жорсткої відповіді, – Подоляк

США закликають країни ЄС повністю відмовитися від російських енергоносіїв і ядерних технологій

Сильний туман на заході України у ніч проти суботи та вранці, видимість 200-500 м

Військовий Нацгвардії госпіталізований після побиття п'яними парубками в центрі Івано-Франківська

Сибіга у Києві обговорить з новою главою МЗС Британії мирні зусилля та розширення оборонної співпраці

Температурний фон на вихідних майже не зміниться

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА