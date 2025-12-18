Інтерфакс-Україна
22:10 18.12.2025

Сили оборони відбили з початку доби 183 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 183 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні російські війська завдали 49 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2409 дронів-камікадзе та здійснили 3104 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 46 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32723

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

