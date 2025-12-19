Інтерфакс-Україна
Події
05:22 19.12.2025

Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

2 хв читати

Лідери Європейського союзу засудили підтримку третіми країнами війни, яку Росія веде проти України, та закликали негайно її припинити.

"Європейська рада рішуче засуджує підтримку з боку третіх країн, а також учасників та організацій, які беруть у цьому участь, яка дозволяє Росії підтримувати свою агресивну війну проти України. Зокрема, вона засуджує продовження військової підтримки, яку надають, серед інших, Іран, Білорусь та КНДР. Європейська рада закликає всі країни негайно припинити будь-яку допомогу Росії у її агресивній війні проти України, пряму чи непряму, зокрема шляхом постачання товарів або компонентів подвійного використання", - сказано у висновках засідання Європейської ради, яке пройшло 18 грудня у Брюсселі.

Європейська рада також рішуче засудила продовження широкомасштабних нападів Росії на цивільне населення та цивільні цілі в Україні, включаючи інфраструктуру, лікарні, медичні заклади та енергетичну систему. "Вона закликає до негайного припинення всієї військової діяльності поблизу ядерних об'єктів України, яка становить серйозну загрозу їхній безпеці. Європейська рада також закликає до мобілізації всіх зусиль для підтримки України у ремонті, відбудові та зміцненні стійкості її енергетичної системи. ЄС та його держави-члени, у співпраці з партнерами, активізують надання Україні гуманітарної допомоги та допомоги у сфері цивільного захисту, а також енергії та відповідного обладнання", - деталізується у документі.

Крім того, Європейська рада повторила свій терміновий заклик до Росії та Білорусі негайно забезпечити безпечне та безумовне повернення до України всіх незаконно депортованих та переміщених українських дітей та інших цивільних осіб.

"Інші зусилля з надання гуманітарної допомоги та заходи зміцнення довіри, зокрема обмін військовополоненими, мають бути частиною шляху до миру", - наголошується у висновках.

Лідери також запевнили, що ЄС "залишається твердо налаштованим забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини та інші найсерйозніші злочини, скоєні у зв'язку з агресією Росії проти України". "У цьому контексті Європейська рада закликає до наполегливих зусиль, спрямованих на запровадження діяльності Спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії проти України в рамках Ради Європи. Вона також вітає підписання Конвенції Ради Європи про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України та закликає до продовження роботи", - сказано у документі.

Теги: #війна #єс #рф

