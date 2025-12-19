Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 1220 одиниць живої сили та 141 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 п'ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено один танк, 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, одну РСЗВ, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 426 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32724