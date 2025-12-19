Інтерфакс-Україна
Події
06:45 19.12.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1220 одиниць живої сили та 141 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 п'ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено один танк, 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, одну РСЗВ, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 426  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32724

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

05:22 19.12.2025
Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

00:15 19.12.2025
Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никанорівки, Паньківки та у Гуляйполі - DeepState

22:10 18.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 183 ворожі атаки - Генштаб

02:31 18.12.2025
На фронті більше 120 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

20:17 17.12.2025
Власники зруйнованих будівель отримають землю без аукціонів – Зеленський підписав закон

19:16 17.12.2025
Засновник "Підпільного стендапу" Загайкевич про отримання компанією статусу критичної: Все абсолютно офіційно

18:55 17.12.2025
Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

11:42 17.12.2025
Окупанти втратили за добу 1730 осіб особового складу та 409 одиниць техніки - Генштаб ЗСУ

10:47 17.12.2025
Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

22:04 16.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 255 ворожих атак - Генштаб

Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Кошта: є угода про фінпідтримку України на 2026-2027рр

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

19 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Європейські лідери змогли досягти прийнятного результату - Кислиця

Чехія, Угорщина та Словаччина не будуть задіяні у виконанні рішення саміту ЄС щодо надання Україні EUR 90 млрд кредиту за рахунок бюджету ЄС

ЄС буде посилювати тиск на РФ, 20-й пакет санкцій буде прийнятий на початку 2026 року – висновки саміту ЄС

Держави-члени ЄС мають активізувати військову підтримку України – висновки саміту ЄС

ЄС готовий зробити свій внесок в гарантії безпеки для України – висновки саміту ЄС

Лідери ЄС знову підтвердили непохитну підтримку України – висновки саміту ЄС

