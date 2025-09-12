РФ атакуватиме Європу, доки не отримає жорсткої відповіді, – Подоляк

РФ продемонструвала, що буде атакувати країни Європи, доки не отримає жорсткої відповіді у вигляді використання їх заморожених активів для фінансування Збройних сил України, фінансуванні військового виробництва, збільшенні ударів по російській інфраструктурі та підсиленні санкцій, відзначає заступник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Що таке жорстка відповідь? Використання заморожених російських активів для фінансування Збройних сил України: приблизно $380 млрд, з яких близько $300 млрд знаходяться в Euroclear. Це має відбутися незалежно від позиції Бельгії щодо "репутаційних ризиків". Фінансування військового виробництва, значне розширення європейських закупівель протиракетних систем і ракет. Істотне збільшення ударів по чутливій російській інфраструктурі з використанням українських і партнерських систем. Санкції без винятків, закриття всіх схем і шляхів обходу", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю.

Подоляк впевнений, що якщо РФ не побачить такої відповіді, то атакуватиме ЄС знову. "Якщо росіяни не побачать, що Європа переходить від слів до дій, то європейці незабаром знову побачать над собою дрони. Але наступного разу їх буде сотні. І це виключно про об'єктивну реальність. Настав час нарешті позбутися ілюзій", - додав він.