Інтерфакс-Україна
Події
13:34 12.09.2025

РФ атакуватиме Європу, доки не отримає жорсткої відповіді, – Подоляк

1 хв читати
РФ атакуватиме Європу, доки не отримає жорсткої відповіді, – Подоляк

РФ продемонструвала, що буде атакувати країни Європи, доки не отримає жорсткої відповіді у вигляді використання їх заморожених активів для фінансування Збройних сил України, фінансуванні військового виробництва, збільшенні ударів по російській інфраструктурі та підсиленні санкцій, відзначає заступник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Що таке жорстка відповідь? Використання заморожених російських активів для фінансування Збройних сил України: приблизно $380 млрд, з яких близько $300 млрд знаходяться в Euroclear. Це має відбутися незалежно від позиції Бельгії щодо "репутаційних ризиків". Фінансування військового виробництва, значне розширення європейських закупівель протиракетних систем і ракет. Істотне збільшення ударів по чутливій російській інфраструктурі з використанням українських і партнерських систем. Санкції без винятків, закриття всіх схем і шляхів обходу", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю.

Подоляк впевнений, що якщо РФ не побачить такої відповіді, то атакуватиме ЄС знову. "Якщо росіяни не побачать, що Європа переходить від слів до дій, то європейці незабаром знову побачать над собою дрони. Але наступного разу їх буде сотні. І це виключно про об'єктивну реальність. Настав час нарешті позбутися ілюзій", - додав він.

Теги: #подоляк #європа #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 12.09.2025
США закликають країни ЄС повністю відмовитися від російських енергоносіїв і ядерних технологій

США закликають країни ЄС повністю відмовитися від російських енергоносіїв і ядерних технологій

19:15 11.09.2025
МЗС Чехії викликає російського посла для пояснень

МЗС Чехії викликає російського посла для пояснень

18:21 11.09.2025
Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

17:03 11.09.2025
В МЗС України закликали Словаччину не знімати відповідальність з РФ з вторгнення її дронів у Польщу

В МЗС України закликали Словаччину не знімати відповідальність з РФ з вторгнення її дронів у Польщу

13:11 11.09.2025
Найбільша загроза для Європи полягає у союзі між Росією та КНДР – Шмигаль

Найбільша загроза для Європи полягає у союзі між Росією та КНДР – Шмигаль

08:55 11.09.2025
ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

20:47 10.09.2025
МЗС ПАР закликало до дотримання міжнародного права у війні Росії проти України

МЗС ПАР закликало до дотримання міжнародного права у війні Росії проти України

12:56 10.09.2025
Європейські лідери висловлюють солідарність з Польщею після вторгнення РФ у її повітряний простір

Європейські лідери висловлюють солідарність з Польщею після вторгнення РФ у її повітряний простір

20:13 08.09.2025
Пекін може зупинити війну, проте наразі йому вигідніше спостерігати - Подоляк

Пекін може зупинити війну, проте наразі йому вигідніше спостерігати - Подоляк

17:49 07.09.2025
Міністр фінансів США: Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібна підтримка європейських партнерів

Міністр фінансів США: Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібна підтримка європейських партнерів

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

ОСТАННЄ

Сирський з командирами на місцях визначає подальші дії на покровському та добропільському напрямках

Литва збереже заборону на транзит добрив із Білорусі, попри можливий тиск - прем'єр Ругінене

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Польща анонсувала тренінги з використання дронів із залученням українських фахівців

День військ РЕБ відзначатиметься щорічно 12 вересня

Сильний туман на заході України у ніч проти суботи та вранці, видимість 200-500 м

Військовий Нацгвардії госпіталізований після побиття п'яними парубками в центрі Івано-Франківська

Сибіга у Києві обговорить з новою главою МЗС Британії мирні зусилля та розширення оборонної співпраці

Температурний фон на вихідних майже не зміниться

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА