Інтерфакс-Україна
Події
11:24 12.09.2025

ДБР розслідує обставини ДТП за участю детектива НАБУ

2 хв читати
ДБР розслідує обставини ДТП за участю детектива НАБУ

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 11 вересня 2025 року, між селами Вовчатичі (Ходорівська ТГ Львівської області) та Помонята (Рогатинська ТГ Івано-Франківської області).

"Попередньо встановлено, що близько 19:00 відбулося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, який згідно з техпаспортом перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України", - йдеться на сайті відомства у п’ятницю.

Внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми. Його госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де лікарі наразі надають йому невідкладну допомогу. Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі тривають першочергові слідчі дії: проводиться огляд місця події, опитуються свідки, вилучаються речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП.

Як повідомляло раніше НАБУ, дорожньо-транспортна пригода, одним з учасників якої став детектив НАБУ, сталося в Івано-Франківській області увечері четверга.

"Учора ввечері в Івано-Франківській області сталась ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні. Водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні. Детектив НАБУ був у тверезому стані", - сказано в повідомленні НАБУ.

Агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляло, що детектив НАБУ, перебуваючи за кермом в Івано-Франківській області, перевищив швидкість, вискочив на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою, внаслідок ДТП водій вантажівки отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Теги: #детектив_набу #дтп #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 12.09.2025
Детектив НАБУ перевищив швидкість і вискочив на зустрічну смугу, що спричинило ДТП, - джерела

Детектив НАБУ перевищив швидкість і вискочив на зустрічну смугу, що спричинило ДТП, - джерела

08:54 12.09.2025
ДТП за участю детектива НАБУ сталася в Івано-Франківській області

ДТП за участю детектива НАБУ сталася в Івано-Франківській області

16:20 10.09.2025
ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

11:50 08.09.2025
ДБР розслідує смертельну ДТП у Києві за участю військового авто

ДБР розслідує смертельну ДТП у Києві за участю військового авто

21:17 07.09.2025
У Харкові внаслідок зіткнення мотоциклістів постраждали троє пішоходів

У Харкові внаслідок зіткнення мотоциклістів постраждали троє пішоходів

17:35 05.09.2025
Зрадник, який передавав ворогу дані про дислокацію навчальних полігонів, проведе за гратами 15 років

Зрадник, який передавав ворогу дані про дислокацію навчальних полігонів, проведе за гратами 15 років

15:21 03.09.2025
У Києві адвокатка зі спільникам організувала видачу ухилянтам фіктивних медичних документів – ДБР

У Києві адвокатка зі спільникам організувала видачу ухилянтам фіктивних медичних документів – ДБР

10:22 03.09.2025
ДБР розслідує обставини загибелі 23-літнього харків'янина під час спроби незаконного перетину кордону на Одещині

ДБР розслідує обставини загибелі 23-літнього харків'янина під час спроби незаконного перетину кордону на Одещині

09:55 03.09.2025
Директор ДБР: Розслідуємо 2758 справ проти зрадників та колаборантів, більше половини з них стосується правоохоронців

Директор ДБР: Розслідуємо 2758 справ проти зрадників та колаборантів, більше половини з них стосується правоохоронців

16:28 02.09.2025
Судитимуть двох екскомандирів військової частини Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого - ДБР

Судитимуть двох екскомандирів військової частини Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого - ДБР

ВАЖЛИВЕ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

ОСТАННЄ

Сибіга у Києві обговорить з новою главою МЗС Британії мирні зусилля та розширення оборонної співпраці

Температурний фон на вихідних майже не зміниться

Боєприпас з українського винищувача впав на будинок на Волині, відкрито кримінальне провадження

Програма Interflex забезпечила підготовку понад 60 тис. українських військових у Британії

Радник президента Польщі: Маємо інформацію про 21 дрон з РФ

Російський ракетний удар під Сумами забрав двоє життів, п'ятеро поранені

Обстріл забрав життя жительки Марганецької громади, двох чоловіків поранено

Негода знеструмила 49 населених пунктів в двох областях

Фінал нацвідбору "Дитячого Євробачення-2025" відбудеться 12 жовтня

МЗС Франції викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА