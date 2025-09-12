ДБР розслідує обставини ДТП за участю детектива НАБУ

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 11 вересня 2025 року, між селами Вовчатичі (Ходорівська ТГ Львівської області) та Помонята (Рогатинська ТГ Івано-Франківської області).

"Попередньо встановлено, що близько 19:00 відбулося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, який згідно з техпаспортом перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України", - йдеться на сайті відомства у п’ятницю.

Внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми. Його госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де лікарі наразі надають йому невідкладну допомогу. Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі тривають першочергові слідчі дії: проводиться огляд місця події, опитуються свідки, вилучаються речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП.

Як повідомляло раніше НАБУ, дорожньо-транспортна пригода, одним з учасників якої став детектив НАБУ, сталося в Івано-Франківській області увечері четверга.

"Учора ввечері в Івано-Франківській області сталась ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні. Водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні. Детектив НАБУ був у тверезому стані", - сказано в повідомленні НАБУ.

Агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляло, що детектив НАБУ, перебуваючи за кермом в Івано-Франківській області, перевищив швидкість, вискочив на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою, внаслідок ДТП водій вантажівки отримав тяжкі тілесні ушкодження.