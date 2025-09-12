Детектив НАБУ перевищив швидкість і вискочив на зустрічну смугу, що спричинило ДТП, - джерела

Детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), перебуваючи за кермом в Івано-Франківській області, перевищив швидкість, вискочив на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою, внаслідок ДТП водій вантажівки отримав тяжкі тілесні ушкодження, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Детектив НАБУ, який був за кермом автомобіля, перевищив швидкість і вискочив на зустрічну смугу, що призвело до зіткнення з вантажівкою. Водій вантажівки отримав тяжкі тілесні ушкодження, йому ампутували ногу", - розказав співрозмовник агентства в п'ятницю.

Як повідомляло раніше НАБУ, дорожньо-транспортна пригода, одним з учасників якої став детектив НАБУ, сталося в Івано-Франківській області увечері четверга.

"Учора ввечері в Івано-Франківській області сталась ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні. Водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні. Детектив НАБУ був у тверезому стані", - сказано в повідомленні НАБУ.

У Бюро також наголосили, що "враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро".