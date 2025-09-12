Інтерфакс-Україна
Події
08:54 12.09.2025

ДТП за участю детектива НАБУ сталася в Івано-Франківській області

1 хв читати
ДТП за участю детектива НАБУ сталася в Івано-Франківській області

Дорожньо-транспортна пригода, одним з учасників якої став детектив Національного антикорупційного бюро України, відбулася в Івано-Франківській області увечері четверга, повідомляє НАБУ у телеграм-каналі.

"Учора ввечері в Івано-Франківській області сталась ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні. Водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні. Детектив НАБУ був у тверезому стані", - сказано в повідомленні НАБУ.

У Бюро також наголосили, що "враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро".

 

Теги: #івано_франківська #дтп #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 11.09.2025
Суд усунув з посади детектива НАБУ через підозру в недостовірному декларуванні та обрав заставу майже в 3 млн грн

Суд усунув з посади детектива НАБУ через підозру в недостовірному декларуванні та обрав заставу майже в 3 млн грн

14:58 10.09.2025
НАБУ розпочало розслідування після заяв СБУ щодо декларації керівника їх підрозділу

НАБУ розпочало розслідування після заяв СБУ щодо декларації керівника їх підрозділу

21:20 08.09.2025
Оприлюднені СБУ докази щодо Гусарова стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ, заявили в Бюро

Оприлюднені СБУ докази щодо Гусарова стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ, заявили в Бюро

15:53 08.09.2025
Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова - ЗМІ

Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова - ЗМІ

11:50 08.09.2025
ДБР розслідує смертельну ДТП у Києві за участю військового авто

ДБР розслідує смертельну ДТП у Києві за участю військового авто

21:17 07.09.2025
У Харкові внаслідок зіткнення мотоциклістів постраждали троє пішоходів

У Харкові внаслідок зіткнення мотоциклістів постраждали троє пішоходів

18:43 07.09.2025
Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві: двоє загиблих, троє постраждалих – поліція

Смертельна ДТП на Харківському шосе в Києві: двоє загиблих, троє постраждалих – поліція

08:52 03.09.2025
Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

10:46 31.08.2025
На Миколаївщині перекинувся рейсовий мікроавтобус: троє загиблих, інші пасажири в лікарні – поліція

На Миколаївщині перекинувся рейсовий мікроавтобус: троє загиблих, інші пасажири в лікарні – поліція

21:13 18.07.2025
Жителька Івано-Франківської області померла від травм, отриманих під час атаки РФ 29 червня

Жителька Івано-Франківської області померла від травм, отриманих під час атаки РФ 29 червня

ВАЖЛИВЕ

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

ОСТАННЄ

Тіло загиблого охоронця виявили під час аварійно-пошукових робіт на місці атаки БпЛА в Сумах

Буревій пошкодив 9 ліній електропередач і залишив без струму 22 населені пункти в Тернопільській області

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 195 бойових зіткнень

Попередньо одна людина постраждала внаслідок атак ворожих БпЛА та ракетного удару по Сумах та околицях

Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців

12 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Польща повністю замкнула кордон з Білоруссю

Ракета випадково впала з військового літака на будинок у Волинській області – ЗМІ

Україна та Ізраїль домовилися про спільне забезпечення безпеки паломників, які прямують до Умані на Рош га-Шана - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА