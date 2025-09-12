ДТП за участю детектива НАБУ сталася в Івано-Франківській області

Дорожньо-транспортна пригода, одним з учасників якої став детектив Національного антикорупційного бюро України, відбулася в Івано-Франківській області увечері четверга, повідомляє НАБУ у телеграм-каналі.

"Учора ввечері в Івано-Франківській області сталась ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні. Водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні. Детектив НАБУ був у тверезому стані", - сказано в повідомленні НАБУ.

У Бюро також наголосили, що "враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро".