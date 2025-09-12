12 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1297 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1297 RUSSIAN AGRESSION

12 вересня в Україні відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил.

Ще сьогодні Всесвітній день дельфінів, Міжнародний день в'язання гачком, Міжнародний день усвідомленості, Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй зі співпраці Південь-Південь.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Автонома.

День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України

Встановлений наказом Міністра оборони України від 12 січня 2006 року. Проте 2012 року його скасували разом із багатьма іншими професійними святами. Згодом, 2021 року, наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, свято було відновлено.

Війська радіоелектронної боротьби відіграють важливу роль у захисті стратегічних систем управління військами та зброєю від перешкод ворога.

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй зі співпраці Південь-Південь

Започаткований для підвищення обізнаності про важливість співпраці між країнами, що розвиваються, для досягнення спільних цілей сталого розвитку.

Історія цього дня починається від 1974 року, коли Генасамблея ООН створила спеціальний підрозділ для сприяння технічній співпраці між державами, що розвиваються. 1978 року на конференції в Буенос-Айресі був затверджений план дій щодо розвитку цієї співпраці, відомий як Буенос-Айреський план.

Всесвітній день дельфінів

Це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про збереження дельфінів та проблеми, з якими вони стикаються. Цей день нагадує про красу, розум і значення цих морських ссавців, а також про нагальну потребу захистити їх від різних антропогенних загроз, таких як руйнування середовища існування, забруднення, полювання та рибальство.

Міжнародний день в'язання гачком

Цей день присвячений всім, хто захоплюється в’язанням гачком, і має на меті популяризацію цього виду рукоділля. Ініціатором створення цього свята став блогер зі США, який захопився виробництвом в’язальних гачків. Він закликав провести міжнародне свято, присвячене в’язанню, і ця ідея знайшла підтримку серед рукодільниць у всьому світі. В’язання гачком має довгу історію, але документально підтверджено, що ця техніка з’явилася і стала популярною лише на початку XIX століття.

Міжнародний день усвідомленості

Це свято було започатковане 2011 року видавництвом Wisdom Publications, яке спеціалізується на виданні книжок з буддійської філософії та практичних матеріалів про усвідомленість. Метою цього дня є підвищення обізнаності про користь та цінність усвідомленості. Усвідомленість допомагає людям зосереджуватися на теперішньому моменті, відчувати своє тіло, емоції та потреби, а також зменшувати стрес і покращувати загальне самопочуття.

Цього дня народилися:

1892 - Гуцульський народний майстер дерев'яної різьби Юрій Корпанюк;

1965 - Український хокеїст і тренер Євген Аліпов;

1994 - Українська тенісистка Еліна Світоліна.

Ще в цей день:

1934 - Заснований політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта);

1944 - На територію Німеччини вступають перші американські війська;

1958 - У компанії Texas Instruments створюють першу мікросхему;

1990 - Підписаний договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини;

1991 - У Києві демонтують монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;

2008 - У Харкові відбувається перший в Україні концерт гурту "Queen", який відвідує близько 350 тисяч глядачів.

Церковне свято:

День пам’яті святого священномученика Автонома

Автоном був єпископом в Італії під час правління імператора Діоклетіана (284–305). Через переслідування християн він покинув свою країну і оселився у Віфінії, в містечку Сорея.

Автоном ревно проповідував християнство і навернув багатьох язичників, заснувавши велику церкву, яку освятив в ім’я Архистратига Михаїла. Він висвятив Корнилія спочатку в сан диякона, а потім у пресвітера.

Під час служби в храмі язичники напали на нього і після катувань убили, обливши вівтар його кров’ю. Після смерті тіло святого було поховане за християнським звичаєм, а згодом на місці його поховання було споруджено церкву. Мощі святого Автонома були знайдені нетлінними, пізніше створений храм на його честь.

Іменини: Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен.