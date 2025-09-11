Київ виділив ще 4 млрд грн на підтримку ЗСУ, всупереч вилученню 8 млрд з бюджету міста - мер

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Київська міська рада додатково виділила ще 4 млрд грн на підтримку військових, всупереч вилученню центральною владою з бюджету столиці значних коштів, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні Київрада має збільшити підтримку наших захисників. Щоб Київ міг і надалі допомагати військовим. Тому розглянемо проєкт рішення про внесення змін до міської цільової програми "Захисник Києва". Йдеться про збільшення фінансування потреб сил оборони та безпеки на 4 млрд грн. Таким чином фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році зросте майже до 11 мільярдів", - написав Кличко в Телеграм у четвер.

Крім того, за словами мера Києва, на 210 млн грн збільшиться фінансування програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць" на виплати родинам загиблих захисників, зниклих безвісті, а також сім’ям тих, хто перебуває в полоні. Програмою також передбачена компенсація придбання автомобіля учасникам бойових дій, переоблаштування житла для ветеранів, які пересуваються на кріслі колісному, компенсація за протезування ока та слухопротезування.

Також мер Києва повідомив, що Київрада збільшить фінансування програми матеріальної допомоги киянам, які постраждали від обстрілів столиці. "Також сьогодні Київрада повинна збільшити фінансування програми "Турбота. Назустріч киянам" — на 130 млн грн. На цю програму на початку року було передбачено 740 млн грн. Це кошти на виплати матеріальної допомоги киянам, які опинились в складних життєвих обставинах. Зокрема й мешканцям столиці, які постраждали від ворожих атак на місто. Останніми місяцями в нас таких людей усе більше", - повідомив Кличко.

Разом з тим він назвав вилучення 8 млрд грн з бюджету міста "пограбуванням Києва".

Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний в свою чергу повідомив, що закон про вилучення у Києва 8 млрд грн вступив у силу, попри те, що він визнаний неконституційним.

"Згідно з цим законом вносяться зміни до Бюджетного кодексу, який має вищу юридичну силу, та, як виняток, забирається гарантований 10-відсотковий податок на прибуток, що мав би надходити до бюджету громади, і перенаправляється до резервного фонду державного бюджету. Ця норма вступає в силу з 1 серпня 2025 року, тобто традиційно заднім числом", - написав Загуменний у Facebook.

Він зазначив, що закон підписаний попри зауваження та застереження, викладені у висновках Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління Верховної Ради України. Зокрема, Головне науково-експертного управління парламенту наголошує, що положення закону про вилучення 8 млрд у Києва не узгоджується з принципом самостійності бюджетної системи України та може негативно позначитися на збалансованості місцевого бюджету та збалансованості бюджетної системи України. Головне юридичне управління наголосило, що "вказане знаходиться поза межами конституційних приписів".

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада 229 голосами ухвалила зміни до держбюджету (законопроєкт №13439-3), які передбачають, в тому числі, вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва за рахунок коштів податку на прибуток. "За" проголосували 196 народних депутатів від партії "Слуга народу", 15 - депутатської групи "Довіра", 9 – "Відновлення України", 1 – "Батьківщина" і 8 позафракційних депутатів.

Деякі військовослужбовці розкритикували вилучення цих коштів з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів.