Інтерфакс-Україна
Події
21:37 10.09.2025

Росіяни вдарили по відділенню "Укрпошти" на Донеччині

Фото: https://www.facebook.com/

Російські окупанти вдарили по відділенню "Укрпошти" в Донецькій області, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Сьогодні російські вбивці знову вдарили по інфраструктурі Укрпошти. Цього разу по нашому найближчому до лінії фронту стаціонарному відділенню в Новодонецькому Донецької області", - написав він в телеграмі.

За його словами, цей інцидент відбувся за 27 км від Добропілля та понад 30 км від лінії зіткнення.

"Працівники та клієнти живі, але, звісно, під стресом. Вікон немає. Зараз відновлюємо разом із ВЦА", - зазначив гендиректор.

 

