Польща отримала пропозиції конкретної підтримки ППО від союзників із НАТО

Польща отримала пропозиції конкретної підтримки своєї протиповітряної оборони під час переговорів із союзниками з НАТО, заявив у середу польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

"Під час моїх сьогоднішніх переговорів з Емманюелем Макроном, Кіром Стармером, Володимиром Зеленським, Джорджею Мелоні, Фрідріхом Мерцем, Діком Схофом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я одержав не лише висловлювання солідарності з Польщею, а насамперед, пропозиції про конкретну підтримку протиповітряної оборони нашої країни", - написав Туск у соцмережі Х.