Інтерфакс-Україна
Події
21:06 10.09.2025

Польща отримала пропозиції конкретної підтримки ППО від союзників із НАТО

1 хв читати
Польща отримала пропозиції конкретної підтримки ППО від союзників із НАТО

Польща отримала пропозиції конкретної підтримки своєї протиповітряної оборони під час переговорів із союзниками з НАТО, заявив у середу польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

"Під час моїх сьогоднішніх переговорів з Емманюелем Макроном, Кіром Стармером, Володимиром Зеленським, Джорджею Мелоні, Фрідріхом Мерцем, Діком Схофом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я одержав не лише висловлювання солідарності з Польщею, а насамперед, пропозиції про конкретну підтримку протиповітряної оборони нашої країни", - написав Туск у соцмережі Х.

 

 

 

Теги: #польща #нато #ппо #посилення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:22 10.09.2025
Сікорський про вторгнення дронів РФ: розцінюємо це навмисним спрямуванням на ціль

Сікорський про вторгнення дронів РФ: розцінюємо це навмисним спрямуванням на ціль

21:19 10.09.2025
Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року

Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року

20:45 10.09.2025
Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

20:05 10.09.2025
Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

19:26 10.09.2025
Мерц після обговорення у НАТО дій РФ проти Польщі: НАТО є і залишається готовою до оборони

Мерц після обговорення у НАТО дій РФ проти Польщі: НАТО є і залишається готовою до оборони

15:55 10.09.2025
Посол США при НАТО: Ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу

Посол США при НАТО: Ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу

14:26 10.09.2025
Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

13:52 10.09.2025
МЗС Польщі викликало російського посла – ЗМІ

МЗС Польщі викликало російського посла – ЗМІ

13:42 10.09.2025
Стармер заявив про "грубе, безпрецедентне" порушення повітряного простору Польщі та НАТО

Стармер заявив про "грубе, безпрецедентне" порушення повітряного простору Польщі та НАТО

13:21 10.09.2025
В Польщі вже знайдені уламки 7 дронів і ракети – МВС

В Польщі вже знайдені уламки 7 дронів і ракети – МВС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

Україна пропонує партнерам спільно захищати повітряний простір - Зеленський

Зеленський: Нам треба працювати над спільною системою ППО та створити дієвий повітряний щит над Європою

Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

ОСТАННЄ

Росіяни вдарили по відділенню "Укрпошти" на Донеччині

У центрі Києва у четвер діятимуть обмеження дорожнього руху через прибуття іноземних делегацій

Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників

МЗС ПАР закликало до дотримання міжнародного права у війні Росії проти України

Україна пропонує партнерам спільно захищати повітряний простір - Зеленський

Зеленський: Нам треба працювати над спільною системою ППО та створити дієвий повітряний щит над Європою

У Краматорську в результаті обстрілів 6 поранених, серед них двоє підлітків

Львів підписав з концерном "Електрон" угоду на поставку 48 автобусів за кредит ЄІБ

Вбивство двох учнів в Шаргороді на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю

В Держетнополітики вважають, що Україна має перейти до моделі державно-церковного партнерства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА