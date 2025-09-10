"Укрзалізниця" очікує зниження вантажоперевезень у 2025р. до 162-165 млн тонн зі 175 млн тонн торік

АТ "Укрзалізниця" очікує зниження вантажних перевезень цього року до 162–165 млн тонн зі 175 млн тонн минулого року, коли вони частково відновилися після провалу до 150-155 млн тонн у перші два роки повномасштабної агресії Росії з 312-315 млн тонн, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

"На жаль, бачимо деградацію вантажної бази. По-перше, ми втрачаємо вугілля, яке завжди займало другу, третю позицію, але … ми лише за перші два роки втратили 122 шахти. І на сьогодні наступний рік ми також бачимо, в найкращому разі, 162 млн тонн", – сказав він на експертній дискусії Центру транспортних стратегій "Тарифи на залізничні вантажні перевезення у 2025-2026 рр." у середу.

Ткачов додав, що також скоротилося перевезення руди на 4%, зменшується перевезення зернових: після історично рекордного обсягу майже 40 млн тонн минулого року цього року очікується 32-35 млн.

"Тобто в цілому вантажна база … не буде суттєво збільшуватися завдяки нашим класичним вантажам: руди, збіжжя, вугіля, мінбудматеріали", – підсумував Ткачов.

Він наголосив, для виправлення ситуації ведеться активний пошук нових вантажів, зокрема це вантажі рітейлу та малого-середнього бізнесу, починаючи від лісних вантажів, промислових продуктів та іншої великої кількості сегментів.

Як наголосив заступник директора департаменту, УЗ також активізувала зовнішньо-економічну діяльність, а створена в Польщі дочірня компанія UZ Cargo Poland в рази збільшує перевезення вантажів в транскордонних перевезеннях.

Ткачов додав, що компанія також робить ставку на розвиток транс’європейських і транскордонних перевезень та маржинальні транскордонні перевезення.

З інших функцій, які впроваджує компанія наразі, він виділив оптимізацію власних процесів, зменшення непродуктивної інфраструктури, оптимізацію персоналу – насамперед центрального апарату керівників, продаж металобрухту та щебневої продукції, перехід на прямі закупівлі електроенергії в "Енергоатомі".

Як повідомлялось, за перше півріччя 2025 року "Укрзалізниця" перевезла 79,6 млн тонн вантажів – це на 11,8% менше торішнього показника. Обсяг експортних перевезень скоротився на 13,5% – до 38,7 млн тонн, внутрішні перевезення – на 11,7%, до 35,5 млн тонн, тоді як обсяг імпортних перевезень зріс на 5,4% – до 5,3 млн тонн.

Найбільше падіння відбулось у перевезеннях кам’яного вугілля – на 27,5% через втрати шахт та погіршення безпекової ситуації, зерна та продуктів перемолу – на 32,5%.