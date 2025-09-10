Інтерфакс-Україна
Події
18:16 10.09.2025

"Укрзалізниця" очікує зниження вантажоперевезень у 2025р. до 162-165 млн тонн зі 175 млн тонн торік

2 хв читати
"Укрзалізниця" очікує зниження вантажоперевезень у 2025р. до 162-165 млн тонн зі 175 млн тонн торік

АТ "Укрзалізниця" очікує зниження вантажних перевезень цього року до 162–165 млн тонн зі 175 млн тонн минулого року, коли вони частково відновилися після провалу до 150-155 млн тонн у перші два роки повномасштабної агресії Росії з 312-315 млн тонн, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

"На жаль, бачимо деградацію вантажної бази. По-перше, ми втрачаємо вугілля, яке завжди займало другу, третю позицію, але … ми лише за перші два роки втратили 122 шахти. І на сьогодні наступний рік ми також бачимо, в найкращому разі, 162 млн тонн", – сказав він на експертній дискусії Центру транспортних стратегій "Тарифи на залізничні вантажні перевезення у 2025-2026 рр." у середу.

Ткачов додав, що також скоротилося перевезення руди на 4%, зменшується перевезення зернових: після історично рекордного обсягу майже 40 млн тонн минулого року цього року очікується 32-35 млн.

"Тобто в цілому вантажна база … не буде суттєво збільшуватися завдяки нашим класичним вантажам: руди, збіжжя, вугіля, мінбудматеріали", – підсумував Ткачов.

Він наголосив, для виправлення ситуації ведеться активний пошук нових вантажів, зокрема це вантажі рітейлу та малого-середнього бізнесу, починаючи від лісних вантажів, промислових продуктів та іншої великої кількості сегментів.

Як наголосив заступник директора департаменту, УЗ також активізувала зовнішньо-економічну діяльність, а створена в Польщі дочірня компанія UZ Cargo Poland в рази збільшує перевезення вантажів в транскордонних перевезеннях.

Ткачов додав, що компанія також робить ставку на розвиток транс’європейських і транскордонних перевезень та маржинальні транскордонні перевезення.

З інших функцій, які впроваджує компанія наразі, він виділив оптимізацію власних процесів, зменшення непродуктивної інфраструктури, оптимізацію персоналу – насамперед центрального апарату керівників, продаж металобрухту та щебневої продукції, перехід на прямі закупівлі електроенергії в "Енергоатомі".

Як повідомлялось, за перше півріччя 2025 року "Укрзалізниця" перевезла 79,6 млн тонн вантажів – це на 11,8% менше торішнього показника. Обсяг експортних перевезень скоротився на 13,5% – до 38,7 млн тонн, внутрішні перевезення – на 11,7%, до 35,5 млн тонн, тоді як обсяг імпортних перевезень зріс на 5,4% – до 5,3 млн тонн.

Найбільше падіння відбулось у перевезеннях кам’яного вугілля – на 27,5% через втрати шахт та погіршення безпекової ситуації, зерна та продуктів перемолу – на 32,5%.

Теги: #укрзалізниця #ткачов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 10.09.2025
"Укрзалізниця" потребує запровадження ПСО для пасажирських перевезень – перша заступниця голови комітету Ради

"Укрзалізниця" потребує запровадження ПСО для пасажирських перевезень – перша заступниця голови комітету Ради

16:57 10.09.2025
Бізнес закликав Мінфін, Мінрозвитку та комітети Ради звільнити від земельного податку залізничні ділянки

Бізнес закликав Мінфін, Мінрозвитку та комітети Ради звільнити від земельного податку залізничні ділянки

16:04 09.09.2025
Мета – оптимізувати бізнес, зробити його ефективним та прибутковим – керівник напряму "Ремонт і виробництво" "Укрзалізниці"

Мета – оптимізувати бізнес, зробити його ефективним та прибутковим – керівник напряму "Ремонт і виробництво" "Укрзалізниці"

11:53 09.09.2025
Збитки вагоноремонту у 2025р сягнуть 600 млн грн через падіння перевезень та профіцит вагонів – керівник напрямку УЗ

Збитки вагоноремонту у 2025р сягнуть 600 млн грн через падіння перевезень та профіцит вагонів – керівник напрямку УЗ

18:45 08.09.2025
"Ремонт і виробництво" планує у 2026р. закрити потребу "Укрзалізниця" у рейкових накладках - керівник напряму

"Ремонт і виробництво" планує у 2026р. закрити потребу "Укрзалізниця" у рейкових накладках - керівник напряму

09:16 07.09.2025
Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

18:36 01.09.2025
"Укрзалізниця" влітку 2025 року перевезла на 1,6% більше пасажирів, ніж торік

"Укрзалізниця" влітку 2025 року перевезла на 1,6% більше пасажирів, ніж торік

23:57 28.08.2025
Більшість поїздів повертаються до графіка - "Укрзалізниця"

Більшість поїздів повертаються до графіка - "Укрзалізниця"

15:09 28.08.2025
"Укрзалізниця" збереже розклад руху поїздів попри ураження одного з поїздів Hyundai

"Укрзалізниця" збереже розклад руху поїздів попри ураження одного з поїздів Hyundai

13:38 28.08.2025
Виведений з експлуатації ворожим ударом поїзд "Інтерсіті" планується відновити - "УЗ"

Виведений з експлуатації ворожим ударом поїзд "Інтерсіті" планується відновити - "УЗ"

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд у межах програми ERA Loans

ОСТАННЄ

У Краматорську в результаті обстрілів 6 поранених, серед них двоє підлітків

Львів підписав з концерном "Електрон" угоду на поставку 48 автобусів за кредит ЄІБ

Вбивство двох учнів в Шаргороді на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю

В Держетнополітики вважають, що Україна має перейти до моделі державно-церковного партнерства

Мерц після обговорення у НАТО дій РФ проти Польщі: НАТО є і залишається готовою до оборони

Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

За програмою "єВідновлення" видано компенсацій на 44,3 млрд грн

МЗС та фонд "Сучасна Україна" передали для 21 ОМБр 20 FPV-дронів на оптоволокні та генератори для лікарень прифронтових міст

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА