Стармер заявив про "грубе, безпрецедентне" порушення повітряного простору Польщі та НАТО

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на порушення Росією повітряного простору Польщі та назвав його "грубим і безпрецедентним" та "надзвичайно безвідповідальним", повідомляє The Guardian.

"Сьогоднішній варварський напад на Україну та грубе і безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі та НАТО російськими безпілотниками викликають глибоке занепокоєння. Це був надзвичайно необдуманий крок з боку Росії, який лише нагадує нам про відверте нехтування миром з боку президента Путіна та постійні бомбардування, яким щодня піддаються невинні українці", - заявив прем'єр.

Стармер додав, що вранці він зв'язався з прем'єр-міністром Польщі, щоб висловити підтримку та підтвердити "тверду підтримку України".

"Я щиро вдячний силам НАТО та Польщі, які швидко відреагували, щоб захистити Альянс. Разом з нашими партнерами – і завдяки нашому лідерству в Коаліції охочих – ми продовжуватимемо посилювати тиск на Путіна, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир", - резюмував прем'єр.