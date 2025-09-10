Інтерфакс-Україна
Події
12:56 10.09.2025

Європейські лідери висловлюють солідарність з Польщею після вторгнення РФ у її повітряний простір

Фото: Unsplash

Ряд європейських лідерів у середу вранці висловили солідарність з Польщею після нічного порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про "безпрецедентне порушення повітряного простору Європи" російськими БпЛА.

"Сьогодні ми стали свідками безпрецедентного і безрозсудного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж 10 російськими безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". Європа повністю солідарна з Польщею", - заявила вона під час виступу в Європарламенті.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що агресія Росії проти України та "безрозсудні вторгнення у повітряний простір держав-членів ЄС становлять пряму загрозу безпеці всіх європейців".

"Триваюча агресія Росії проти України та безрозсудні вторгнення у повітряний простір держав-членів ЄС становлять пряму загрозу безпеці всіх європейців та критично важливій інфраструктурі на всьому нашому континенті. Польща має рацію, вживаючи необхідних заходів для захисту свого суверенітету. Європа збільшує інвестиції у свою оборону, оскільки мир і безпека в Європі не можуть сприйматися як належне", - написав він на соціальній платформі Х.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників".

"Вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі під час нападу Росії на Україну є просто неприйнятним. Я засуджую це найрішучіше. Я закликаю Росію покласти край цій безрозсудній ескалації. Я ще раз заявляю про нашу повну солідарність з польським народом та урядом. Незабаром я маю розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників", - написав він у соцмережі Х.

Прем'єр міністр Нідерландів Дік Схофф провів зустріч з відповідними членами Кабінету міністрів та командувачем збройних сил королівства

"Я щойно зустрівся з відповідними членами кабінету міністрів, командувачем збройних сил та службами безпеки, щоб обговорити ситуацію в Польщі... Порушення вчора польського повітряного простору російськими безпілотниками є неприйнятним. Це ще один доказ того, що агресивна війна Росії становить загрозу безпеці Європи. Я висловив свою підтримку прем'єр-міністру Польщі Туску та контактував з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Я радий, що голландські винищувачі F-35 змогли надати підтримку. Нідерланди стоять пліч-о-пліч зі своїм союзником по НАТО, Польщею", - написав Схофф.

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що "рішуче засуджує порушення територіальної цілісності Польщі", назвавши це "безрозсудним і безпрецедентним актом, який є суворим нагадуванням про загрозу, яку Росія становить для безпеки Європи".

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що інцидент є "наслідком ескалації Росією своїх атак проти України".

"Неприйнятно, що російські безпілотники були виявлені в польському повітряному просторі. Цей інцидент є наслідком ескалації Росією своїх атак на Україну в рамках її незаконної агресивної війни, особливо з використанням безпілотних систем. Йдеться про безпеку всієї Європи. Росія несе відповідальність за свої дії", - написав Стубб. "Замість миру Росія прагне ескалації. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію та її воєнну економіку", - додав він.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також назвав порушення територіальної цілісності Польщі неприйнятним.

"Угорщина повністю солідарна з Польщею після нещодавнього інциденту з дроном. Порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним. Цей інцидент доводить, що наша політика закликів до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною. Життя в тіні війни пов'язане з ризиками та небезпеками. Настав час покласти цьому край!", - написав Орбан.

