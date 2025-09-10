В Харківській області за добу четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

Фото: t.me/synegubov

Четверо мирних жителів Харківської області постраждали протягом минулої доби внаслідок ударів, яких російські окупанти по населених пунктах Харківської області, повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Куп'янськ постраждав 48-річний чоловік; у сел. Солоницівка постраждала 43-річна жінка; у с. Вільхуватка Нововодолазької громади постраждали 52-річна і 65-річна жінки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в середу вранці.

Усього, за його словами, під обстріли протягом доби потрапили 12 населених пунктів області.

В Харківському районі внаслідок обстрілів було пошкоджено 17 приватних будинків, дачний будинок, залізничну інфраструктуру, горіла трава на площі 2000 кв. м. У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, горіла трава на площі 100 кв. м та лісова підстилка. В Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки,у Чугуївському – три будинки та дитячий садок. У Богодухівському районі горіли луки.