10 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1295 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1295 RUSSIAN AGRESSION

10 вересня відзначають Міжнародний день гінекологічного здоров'я, Всесвітній день запобігання самогубствам, День обміну ідеями, Міжнародний день макіяжу, Тиждень освіти дорослих.

Православна церква вшановує пам'ять День пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори; День пам'яті преподобного Павла Печерського.

Міжнародний день гінекологічного здоров'я

Започаткований 2001 року Кет Меззіллою, яка вилікувалася від онкологічного захворювання піхви і вирішила підтримувати жінок, які зіткнулися з подібними проблемами. Основна мета цього дня – підвищення обізнаності про гінекологічні проблеми та привернення уваги до важливості жіночого здоров’я.

Медики закликають жінок регулярно проходити профілактичні огляди, оскільки багато гінекологічних захворювань можуть протікати безсимптомно.

Всесвітній день запобігання самогубствам

Започаткований 2003 року Міжнародною асоціацією із запобігання самогубствам (IASP) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та під патронажем Організації Об’єднаних Націй. Основна мета цього дня – підвищення обізнаності про проблему самогубств та сприяння заходам, які можуть допомогти запобігти цим трагедіям. За даними ВООЗ, щороку близько 800 тисяч людей у світі вчиняють самогубство. Це більше, ніж кількість смертей від воєн та насильницьких вбивств разом узятих.

День обміну ідеями

Неофіційне свято було започатковане Робертом Берчем, який також створив кілька інших незвичних дат, таких як "День нічого" та "День дрібниць". Основна мета цього дня – заохочувати людей ділитися своїми ідеями та думками, обговорювати їх з рідними, друзями, колегами та навіть незнайомими людьми. Це чудова можливість для співпраці та обміну знаннями, адже найкращі ідеї часто народжуються саме в процесі обговорення та взаємодії.

Міжнародний день макіяжу

Створений для того, щоб зазначити важливість макіяжу як засобу самовираження та підвищення впевненості в собі. Макіяж має довгу історію, яка сягає давніх часів. У Давньому Єгипті жінки використовували сурму для підведення очей, а червону охру для рум’ян. Сьогодні макіяж є невід’ємною частиною життя багатьох людей, оскільки допомагає акцентувати природну красу та приховати недоліки.

Тиждень освіти дорослих

У другій декаді вересня (10-16 вересня) щороку проводиться тиждень освіти дорослих. Це міжнародне свято було започатковано у 1999 році за ініціативою ЮНЕСКО, яку підхопили більш ніж у 50 країнах світу, зокрема і в Україні. Метою тижня освіти є привернення уваги дорослого населення до того, що вчитися ніколи не пізно, і робити це потрібно впродовж усього життя.

Цього дня народилися:

1930 - Український математик, професор, член-кореспондент, академік НАН України Анатолій Скороход;

1939 - Український учений-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України Петро Фомін;

1959 - Український журналіст, редактор і ведучий інформагентства "Вікна" Микола Канішевський.

Ще в цей день:

1919 - На Паризькій мирній конференції укладають Сен-Жерменський договір, який визнає право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припиняє своє існування;

1920 - Ухвалюють конституцію Австрійської Республіки, згідно з якою країна стає "союзною державою" з правами широкої автономії;

1941 - У в'язницях Києва радянські спецслужби без вироку суду розстрілюють всіх в'язнів;

1943 - Біля села Новий Загорів бійці УПА дають бій переважаючим силам німців;

1989 - Угорщина відкриває свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив "берлінської стіни";

1993 - Кабінет Міністрів України ухвалює постанову "Про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932–1933 роках";

2001 - Масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб.

Церковне свято:

День пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори

Святі мучениці Минодора, Митродора і Німфодора були трьома рідними сестрами, які жили у Витинії (сучасна Туреччина) в часи імператора Максиміяна. Вони вирішили присвятити своє життя Богу і оселилися у безлюдному місці, щоб весь час проводити в молитвах. Імператор Максиміян, дізнавшись про їхню віру, наказав привести сестер до себе. Вони відмовилися зректися християнства, за що були піддані жорстоким тортурам і зрештою страчені. Їхня стійкість і відданість вірі зробили їх прикладом для багатьох християн.

Іменини: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.