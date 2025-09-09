Анонсована Сіярто зустріч з Сибігою не відбудеться, до Будапешту вирушить міністр євроінтеграції Качка

Анонсована міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто зустріч з головою МЗС України Андрієм Сибігою зустріч у Будапешті не відбудеться, повідомляє угорське видання Telex з посиланням на пресслужбу МЗС Угорщини.

"За наявною інформацією, український уряд остаточно делегував Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку на зустріч у Будапешті, яка, як очікується, відбудеться у четвер", - заявили в угорському МЗС у відповідь на запит журналістів.

Як повідомлялося, в понеділок Сіярто анонсував зустріч з очільником МЗС України у Будапешті поточного тижня для обговорення українсько-угорських відносин.