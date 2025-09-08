Інтерфакс-Україна
Події
09:32 08.09.2025

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

2 хв читати
Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський
Фото: Візуалізація Lockheed Martin

Серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків російських окупантів за останній час, при цьому ворог сподівався на прориви та докладав для цього максимальних зусиль, відзначає головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км", - написав Сирський в Телеграм в понеділок вранці.

За його словами, загалом протягом серпня Сили оборони відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів. Було знищено 28 тис 790 окупантів, а з початку року - 297 тис 350.

"За цей період нашими засобами Deep Strike уражено 60 цілей на території росії. Послаблено спроможності рф з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів ураження, ракет та БпЛА, комплексів ППО, порушено функціонування транспортної системи. Загалом наші дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тисяч об’єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%", - розповів Сирський.

При цьому він зазначив, що у серпні противник розраховував здійснити прорив та оточення українськиих військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, планував масштабні наступальні дії на новопавлівському й запорізькому напрямках, але українські війська не допустили реалізації цих намірів. "Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину", - повідомив головнокомандувач.

За словами Сирського, наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів. "Я висловлюю глибоку вдячність нашим офіцерам, сержантам та, особливо, солдатам: їхні професійні вміння, стійкість, самовідданість та хоробрість ламають плани російських окупантів", - сказав він.

Головнокомандувач назвав серпень місяцем великих випробувань для ЗСУ, "але на виході ми отримали чимало позитивних результатів".

Теги: #deep_strikes #серпень #статистика

