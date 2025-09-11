Інтерфакс-Україна
Події
10:05 11.09.2025

Українські дрони в серпні уразили понад 60 тис. цілей – Сирський

2 хв читати
Українські дрони в серпні уразили понад 60 тис. цілей – Сирський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань розвитку Сил безпілотних систем та заслухав звіти щодо результатів бойового застосування безпілотників різних типів за минулий місяць.

"Українські дрони завдали противнику серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу. Йдеться про знищення та пошкодження об’єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони, а також - ефективну роботу дронів безпосередньо на лінії фронту", - написав Сирський в телеграм-каналі за результатами наради.

Так, протягом серпня українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили.

Сирський також вказав що, за даними розвідки, противник продовжує адаптуватися і копіювати українські успішні технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

"Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує - а випереджає. Наше завдання - постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем", - наголосив він.

Розширення структури і формування нових підрозділів "Лінії дронів" лишається одним із пріоритетних напрямків роботи. Також Сили оборони продовжують посилювати удари в оперативну глибину, зокрема по техніці та особовому складу окупаційних військ. Глибинні удари послідовно знижують військовий та економічний потенціал російської федерації. Також ведеться робота по масштабуванню спроможностей РЕБ.

"Під час наради особливу увагу приділили аналізу бойового застосування дронів, а також комплексній обробці великих масивів інформації. Аналітика використання БпЛА дозволяє оперативно коригувати тактику, підвищувати ефективність і випереджати противника", - резюмував Сирський.

Теги: #дрони #сбс #цілі #серпень

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:55 10.09.2025
Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників

Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників

19:04 10.09.2025
Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

11:25 10.09.2025
Президентка ЄК оголосила про дроновий альянс з Україною, ЄС виділить EUR6 млрд

Президентка ЄК оголосила про дроновий альянс з Україною, ЄС виділить EUR6 млрд

18:41 09.09.2025
Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

09:32 08.09.2025
Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

08:52 08.09.2025
ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

21:16 07.09.2025
Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак РФ у 300-400 "шахедів"

Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак РФ у 300-400 "шахедів"

08:40 07.09.2025
Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

15:08 05.09.2025
Речник МЗС: Новини щодо дронової угоди з США побачимо вже найближчим часом

Речник МЗС: Новини щодо дронової угоди з США побачимо вже найближчим часом

08:19 05.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 753 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 753 ворожі цілі

ВАЖЛИВЕ

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

Україна пропонує партнерам спільно захищати повітряний простір - Зеленський

Зеленський: Нам треба працювати над спільною системою ППО та створити дієвий повітряний щит над Європою

Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

ОСТАННЄ

Палата представників Конгресу США ухвалила оборонний бюджет-2026: на Україну виділено $400 млн

Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу з питань впровадження системи власних ресурсів ЄС

Колишнього керівника "Львівської залізниці" підозрюють у зловживанні на понад 31 млн грн

Сили оборони збили 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 дронів

Кабмін оновив умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям

Кабмін затвердив додаткові проєкти відбудови на 1 млрд грн

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства Чарлі Кірка

Обстріли Херсонщини: П'ятеро людей поранені

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА