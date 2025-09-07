У Харкові внаслідок зіткнення мотоциклістів постраждали троє пішоходів

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, яка сталася у неділю, близько 17:50, у Харкові на автошляху Київ-Харків-Довжанський.

"Попередньо встановлено, що 21-річний водій мотоцикла KTM 390 Adventure та 21-річний кермувальник мотоцикла Suzuki GSR рухались в одному напрямку та не витримали безпечний боковий інтервал. В результаті чого обидва транспортні засоби зіткнулися між собою та впали на перехожих. Внаслідок аварії травми та переломи отримали пішоходи: двоє чоловіків 18 і 32 років, жінка 34 років та керманич KTM 390 Adventure. Постраждалих госпіталізували", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань.