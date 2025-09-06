Інтерфакс-Україна
10:24 06.09.2025

На Херсонщині росіяни ударили дроном по блокпосту: контузії отримали троє поліцейських

У Білозерській громаді Херсонської області російські військові вдарили ударним дроном по блокпосту, постраждали троє поліцейських.

"Внаслідок атаки постраждали троє поліцейських віком 21, 26 та 28 років, у всіх контузії", - повідомила Нацполіція у телеграм в суботу.

Загалом, як повідомлялось, за минулу добу на Херсонщині внаслідок російських атак двоє людей загинуло, поранено - шість.

Серед поранених – підліток. "Ввечері 13-річний хлопець велосипедом наїхав на російську протипіхотну міну, ймовірно, типу "пелюстка". Підліток отримав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення обличчя, живота і ніг", - йдеться у повідомленні.

Теги: #херсонська_область

