Зеленський обговорив із главою МЗС Швеції спільні оборонні проєкти

Президент України Володимир Зеленський в Ужгороді обговорив із міністром закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард спільні оборонні проєкти та потреби українських воїнів.

"Вона сьогодні в Ужгороді, і це вже другий її візит в Україну. Дякую за особисту підтримку нашої держави", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Окрім того, співбесідники обговорили продовження допомоги Україні, підготовку нового оборонного пакета, ініціативу PURL, захист українського неба, інвестиції в українське виробництво дронів і перспективи спільних оборонних проєктів.

Зеленський подякував Швеції за допомогу від самого початку повномасштабного російського вторгнення.