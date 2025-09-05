Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським винятково в Росії

Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським винятково в Росії, водночас він вважає, що з ключових питань домовитися з українською стороною буде "практично неможливо".

Як пишуть росЗМІ, про це він сказав на пленарному засіданні Східного економічного форуму у Владивостоку в п'ятницю.

"Ми готові до зустрічі на вищому рівні. Українська сторона хоче цієї зустрічі і пропонує цю зустріч. Я сказав: готовий, будь ласка, приїжджайте, ми абсолютно точно забезпечимо умови для роботи і безпеку. Гарантія стовідсоткова", - сказав Путін.

Він зазначив, що зустріч на вищому рівні в інших країнах не розглядається.

"Але якщо нам кажуть, що ми хочемо з вами зустрічі, то ви поїдьте туди-то на цю зустріч, мені здається, що це просто надлишкові запити на нашу адресу. Якщо з нами хочуть зустрітися - ми готові. Найкраще місце для цього - столиця Російської Федерації, місто-герой Москва", - сказав Путін.

Також він заявив, що, на його думку, домовитися з українською стороною "буде практично неможливо з ключових питань".

Путін також заявив, що якщо в Україні з'являться військові контингенти НАТО, це будуть законні цілі для ураження. Він також проти розміщення іноземних контингентів в Україні в разі досягнення домовленостей щодо довгострокового миру.

Крім того, Путін хоче гарантій безпеки для Росії. "Ми будемо поважати ті гарантії безпеки, які, звичайно, мають бути вироблені і для Росії, і для України", - сказав він.