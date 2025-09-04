"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

"Коаліція охочих" визначила схему військового і політичного залучення для гарантування миру і безпеки для України, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

"Наші керівники штабів та міністри оборони провели глибину роботу і сьогодні можу сказати, що ми готові. Ця "Коаліція охочих", яка з'явилася 17 лютого тут, в Парижі, і ми, власне, продовжили те, над чим працювали з 2024 року. Сьогодні ця коаліція охочих вже вивела певну схему військового та політичного залучення для того, щоб гарантувати мир та безпеку Україні", - сказав він журналістам після зустрічей у Парижі.

Так, за словами Макрона,у переговорах не може йти мова про жодні обмеження щодо формату чи спроможності української армії.

"Це те, що ми захищаємо і будемо захищати до кінця, і ми будемо сприяти не тільки стійкості української армії до нових атак, але і стримувати російську армію від будь-яких нових спроб агресії. Це найбільш важлива і основна гарантія безпеки", - наголосив він.

Другим елементом цих гарантій миру мають стати так звані "сили запевнення", а саме ресурси 26 країн, які готові скерувати їх на забезпечення безпеки України.

"Вони вирішили залучити своїх військових в Україні на землі, чи в повітрі, чи в морі для того, щоб гарантувати безпеку для українців у день, який настане після припинення вогню чи після миру", - сказав він.

Макрон наголосив, що війська не будуть брати участь у воєнних діях проти Росії, але це сили, які мають гарантувати мир і "дуже чітко подати стратегічний сигнал".

Президент зазначив, що ці сили будуть розміщені не на лінії фронту, а в географічних локаціях, які надалі будуть визначені, і матимуть на меті запобігти будь-якій повторній агресії та гарантувати безпеку Україні.

Він також повідомив, що інші 9 країн (в "Коаліції охочих" 35 країн-членів – ІФ-У) мають визначити свою позицію надалі.

Макрон зазначив, що країни вирішили розпочати юридичні та політичні кроки для того, щоб реалізувати ці гарантії безпеки.

"Це будуть робити усі країни Коаліції охочих разом з Україною, і ми також щойно провели розмову з президентом Трампом", - сказав він.

Президент також наголосив, що ці гарантії безпеки також мають політичне підтвердження і відповідають усім програмним документам НАТО та безпеці Східного фронту НАТО.