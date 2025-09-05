Інтерфакс-Україна
Події
09:31 05.09.2025

У Харківській області за добу 3 загиблих, 6 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 8 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У с. Хотімля Старосалтівської громади загинули 45-річний і 40-річний чоловіки та 25-річна жінка, постраждали чоловіки 32, 42 і 47 років; у м. Куп’янськ постраждав 60-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждали 28-річний чоловік і 18-річна жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що тривають роботи з відновлення електропостачання мешканцям Лозової, які залишилися без світла після ворожого обстрілу в ніч проти 4 вересня.

Станом на ранок у Лозовій застосовуються тригодинні підключення абонентів до електромережі, почергово різні райони.

У Близнюківській громаді, де люди напередодні також залишилися без світла внаслідок нічного обстрілу електропостачання відновлено повністю.

